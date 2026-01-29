«Я готова потерпеть»: Дарья Повереннова рассказала о жертвах ради работы в кадре

Дарья Повереннова готова терпеть болезненные процедуры лица ради результата

Ради красоты женщины готовы пойти на многое, даже терпеть болезненные процедуры. Особенно, если речь идет о работе в кадре. Актриса Дарья Повереннова в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация» рассказала, какие делает процедуры, чтобы поддерживать свежесть лица.

По ее словам, она хорошо относится к пластическим операциям. При этом сама выбирает аппаратные и инвазивные процедуры, которые работают.

«RF-лифтинг — хорошая история, Альтера (безоперационный SMAS-лифтинг с помощью микросфокусированного ультразвука. — Прим. ред.) хорошая история. Болезненная, правда, но, мне кажется, действующая», — поделилась Повереннова.

Дарья подчеркнула, что, если процедура действенная, она готова потерпеть боль. Учитывая, что работа происходит в кадре, важно сохранять привлекательный внешний вид.

«Если это работает, то я готова потерпеть. Ну, а что мне, я все равно лицом своим работаю», — рассказала актриса.

Ради съемок знаменитость готова пойти и на эксперименты, но только внешние, без вреда для организма. Например, смена прически.

