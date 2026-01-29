Стоп-слова: какие формулировки в переводах ведут к блокировке банковских карт

Дополнительные проверки затрагивают более 20% всех транзакций между физическими лицами.

Какие формулировки в переводах ведут к блокировке карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Юрист Хаминский: к блокировке карты может привести сообщение, касающееся бизнеса

В России банки обязаны блокировать денежные переводы между гражданами, если в комментариях к платежу указаны слова, намекающие на коммерческую деятельность. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, автоматизированные системы служб безопасности в обязательном порядке сканируют поле «сообщение получателю». Анализ происходит в соответствии с законом о противодействии легализации доходов.

Согласно статистике Ассоциации российских банков, дополнительные проверки затрагивают более 20% всех транзакций между физическими лицами. Чаще всего санкции со стороны кредитных организаций накладываются не из-за подозрительной деятельности, а по причине указания назначения платежа, характерного для бизнеса.

В перечень нежелательных выражений входят такие фразы, как «оплата услуг», «за товар», «аренда» или «номер заказа». Александр Хаминский подчеркнул, что это те слова, которые позволяют трактовать перевод как коммерческий.

Специалист пояснил, что личные счета граждан предназначены исключительно для бытовых нужд, не связанных с предпринимательством. Однако многие россияне продолжают использовать обычные карты для бизнеса, что вызывает вопросы о их законности.

Юрист отметил, чтобы исключить риск блокировки, рекомендуется оставлять поле сообщения пустым. Все пояснения к переводу стоит отправлять через мессенджеры или СМС.

