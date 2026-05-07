В Швеции из-под стражи освободили капитана российского танкера Sea Owl I

Прокуратура Швеции приняла решение освободить из-под стражи капитана танкера Sea Owl I, которого задержали сотрудники береговой охраны. Об этом сообщила шведская радиостанция P4 Malmohus.

Командира судна арестовали на следующий день после того, как власти Швеции задержали танкер. Его подозревали в грубом использовании подложных документов. По версии следствия, капитан мог предъявить фальшивые сертификаты на судно, которое якобы ходило под ложным флагом.

Сам моряк вину не признал и отрицал какую-либо причастность к правонарушениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что танкер Sea Owl I под коморским флагом задержали 13 марта у побережья города Треллеборг. В составе экипажа находились десять россиян.

У властей Швеции возникли вопросы к техническому состоянию судна и соблюдению требований экологической безопасности. Кроме того, были подозрения, что танкер принадлежит лицу без гражданства.

