Собянин: Москва запустила программу профориентации для учеников 10−11-х классов

Екатерина Чумоватова

Более 90% десятиклассников уже определились с выбором профессии.

Профориентация для учеников 10 и 11 классов в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В столице запустили программу профориентации для учащихся 10 и 11 классов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

По его словам, проект разработан для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей.

Карьерное консультирование познакомит подростков со столичным рынком труда, перспективами и профессиональными треками. Каждый из них сможет пройти тестирование, определяющее их интересы и сильные стороны. Кроме того, ребята могут индивидуально проконсультироваться с наставником, обсудить результаты теста, выбрать профессию и сформировать пошаговый план действий для поступления.

Глава города сообщил, что на сегодняшний день в проекте приняли участие восемь тысяч московских десятиклассников, также более 90% из них определились с выбором профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что столичный праздник выпускников пройдет на ВДНХ.

