В Казани выставили на торги исторический особняк режиссера Тимура Бекмамбетова

В Казани на электронный аукцион выставили старинный особняк XIX века, который ранее изъяли у известного режиссера Тимура Бекмамбетова по судебному решению. Об этом сообщил ТАСС.

Стартовая стоимость лота — 9,3 миллиона рублей. Речь идет об историческом Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой, расположенном на улице Марджани.

Объект является памятником культурного наследия регионального значения. Он построен еще в 1873 году. Общая площадь помещений, выставленных на продажу, превышает 200 квадратных метров.

Согласно условиям торгов, шаг аукциона составит чуть более 466 тысяч рублей. Столь невысокая начальная цена объясняется состоянием здания и обременениями, которые ложатся на плечи будущего собственника.

Новому владельцу придется не только выкупить недвижимость, но и вложить значительные средства в ее восстановление. Сметная стоимость реставрационных работ на объекте оценивается специалистами в 91,8 миллиона рублей.

Основанием для проведения аукциона послужило заочное решение Вахитовского районного суда Казани. Инициатором разбирательства выступила прокуратура после проведения проверки. Правоохранители выяснили, что здание, охраняемое государством с 2000 года, содержали ненадлежащим образом.

В 2021 году в доме произошел пожар, в результате которого обрушилась крыша. После инцидента собственник ограничился лишь противоаварийными мерами. Однако к полноценному возрождению памятника архитектуры так и не приступил.

К весне 2025 года особняк оставался законсервированным, продолжая ветшать. Тимур Бекмамбетов, назначенный ответчиком по делу, на заседания суда не являлся.

Теперь власти рассчитывают найти инвестора, готового спасти уникальный архитектурный объект от окончательного разрушения.

