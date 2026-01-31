Натуральный «Оземпик» с кухни: как семена чиа могут притуплять голод

Daily Mail: семена чиа могут притуплять голод и защищать мозг от вреда фастфуда

Современный рацион все чаще состоит из ультрапереработанных продуктов — с избытком жиров, сахара и соли. По данным исследований, в Великобритании такие продукты дают более половины всех дневных калорий. Об этом пишет Daily Mail.

Проблема не только в наборе веса. Такая еда:

усиливает воспаление в организме;

сбивает сигналы насыщения;

заставляет переедать;

негативно влияет на мозг и концентрацию.

Ученые давно ищут простые пищевые способы смягчить этот эффект — и внимание привлекли семена чиа.

Что в них особенного

Чиа богаты:

омега-3 жирными кислотами;

белком;

клетчаткой;

веществами, которые помогают снижать воспаление.

Ранее уже было показано, что омега-3 из чиа способны уменьшать воспалительные процессы у людей с лишним весом и высоким давлением.

Фастфуд + чиа

Ученые из Бразилии решили проверить, могут ли чиа смягчить вред «западной диеты». Для этого они провели эксперимент на крысах.

Сначала животных кормили едой с большим количеством жиров и сахара — чтобы вызвать изменения, похожие на те, что происходят у людей при постоянном употреблении фастфуда.

Затем рацион разделили:

одна группа продолжала есть вредную пищу;

другой добавили масло чиа;

третьей — муку из семян чиа.

Что произошло с аппетитом

Результаты оказались неожиданными. У крыс, получавших масло чиа, активировались гены, связанные с ощущением сытости. Проще говоря — мозг начинал быстрее «понимать», что еды уже достаточно.

Этот эффект похож на действие препарата «Оземпик», который подавляет аппетит и уменьшает чувство голода. Мука чиа работала немного иначе: она не так сильно влияла на чувство сытости, но все равно улучшала реакцию мозга на сигналы насыщения.

Почему мы переедаем

При жирной диете мозг хуже реагирует на гормон, который должен сообщать: «Ты сыт». В итоге человек продолжает есть, даже когда организму это не нужно.

Добавление продуктов из чиа помогло восстановить этот механизм. Мозг снова начал адекватно реагировать на сигналы насыщения — по крайней мере, у подопытных животных.

Защита мозга от воспаления

Еще один важный результат: вредная еда усиливала воспалительные процессы в клетках мозга. А чиа частично блокировала этот эффект. Особенно хорошо с этим справлялась мука чиа, чьи соединения напрямую взаимодействовали с рецепторами, связанными с аппетитом и воспалением.

Но есть важный момент

Несмотря на все положительные изменения в работе мозга, крысы не похудели.

Ученые объясняют это просто: их рацион был слишком калорийным, и польза чиа могла «теряться» на фоне избытка еды. Кроме того, снижение веса — это процесс, который требует времени. Исследователи подчеркивают: семена чиа — не волшебная таблетка. Они не лечат ожирение и не гарантируют снижение веса сами по себе.

Но они:

помогают дольше чувствовать сытость;

поддерживают нормальную работу сигналов голода;

защищают мозг от воспаления;

могут быть полезным дополнением к более здоровому рациону.

Чиа — это не «пищевой Оземпик», а умный помощник для тех, кто пытается есть осознаннее. Они не отменяют вред фастфуда, но могут снизить его удар по организму. А значит, иногда самые простые решения лежат не в аптеке, а на полке с крупами.

