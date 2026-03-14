Врач рассказала о причинах утренних отеков на лице

Чтобы не опухнуть по пробуждении, стоит избегать ряда привычек.

Почему утром отекает лицо

Диетолог Джутова: утренние отеки на лице появляются от избытка соли и алкоголя

Смотрясь в зеркало по утрам, многие из нас с печалью обнаруживают отеки на лице. О причинах этого явления Lenta.ru рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Одной из наиболее распространенных причин является избыток соли в меню. Когда мы едим продукты с высоким содержанием этого нутриента, почки хуже справляются с нагрузкой — жидкость застаивается в тканях и выступает отеками на лице и ногах.

Эксперт подчеркнула, что дело не только в соленых огурчиках — избыток «белой смерти» есть и в наших любимых бургерах, и в колбасе, а также в соусах и кетчупе.

Опухнуть по пробуждении можно и от алкоголя — как и соленья, он бьет по почкам и обезвоживает организм. Если же вдобавок к этому в рационе недостаток белка или у вас непереносимость молочных продуктов, а вы все равно их употребляете — отеки наутро обеспечены.

