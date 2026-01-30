Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Февраль открывает нам не только врата в год Огненной Лошади, но и начинает новый сезон весны по китайскому календарю. Новые влияния, новые звезды, устанавливаются принципиально новые энергии года, все идет по-новому. И главное событие года оказывается здесь — лунный Новый год, и солнечное затмение 17 февраля, а конец месяца порадует нас парадом планет!

Месяц Стального Тигра начинается 4 февраля. С 1 по 3 февраля — еще идут самые последние дни года Змеи по солнечному календарю. Первые звезды года Лошади уже вступают в силу с 4 февраля — по Солнцу. По Луне, в полный рост год Лошади наступает 17 февраля.

Тигр — это месяц динамики, активности. Он в гармоничном сочетании с годом Лошади, дает поддержку путешествиям, поиску славы и богатства, способствует постепенному поступательному росту. Поскольку несет, в первую очередь, энергии дерева и вместе с ними поддерживает пламенные энергии года.

В такой месяц полезно учиться, набираться опыта, менять что-то в жизни. Тем, кто родился в день металла инь, будет очень полезно расширять круг общения, знакомых, кругозор, предпринимать что-то новое в жизни, раскрывать новые горизонты.

Тигр и Лошадь образуют прекрасную пару благородных помощников, которые поддерживают начинания в области учебы, общения, поиска чего-то нового в жизни. Особенно хорошо учиться новому будет для тех кто родился в день воды ян. Те, кто родился в день огня ян, а также в день Быка, почувствуют себя особенно красивыми, получат дополнительное внимание противоположного пола.

Родившиеся в день дерева ян получают звезду процветания и могут смело искать способы вырасти в доходе — велики шансы достигнуть этих целей.

Тем, кто родился в марте, будет полезно пройти медицинские процедуры, поскольку к ним прилетает звезда Небесного медика и помогает получить качественную медицинскую помощь и быстрое восстановление после процедур. А для тех кто родился в год или день Обезьяны, Крысы или Дракона, февраль — идеальное время для путешествий и новых знакомств.

Гексаграмма месяца — 30-я

Гексаграмма месяца 30-я, сияние — символ сияния, энергии и раскрытия потенциала. Тексты гласят: «Сияние благоприятствует стойкости. Разводить коров — к счастью». «Разводить коров» — метафора терпеливого взращивания результатов.

Гексаграмма учит: «Свети, но не ослепляй; гори, но не сжигай». Используйте свою энергию для созидания, а не разрушения, и тогда «разведение коров» принесет вам подлинное счастье.

Лучшие и худшие даты февраля

Хорошие даты (можно что-то начинать, намечать важные дела): 13, 25 февраля;

Плохие даты (лучше отдыхать): 15, 16, 17, 23 февраля;

Дни болезней: (не следует намечать визит к врачу): 8, 9, 10, 20, 25 февраля;

Дни потерь (все дела будут пустой тратой времени): 1, 15, 16 февраля;

День с очень слабой энергией (последний день года змеи по солнечному календарю): 3 февраля.

Солнечное затмение

Прямо в день китайского Нового года состоится кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля. Его будет видно пингвинам в Антарктиде, южных акваториях Атлантического и Индийского океанов, на южной оконечности Южной Америки и в некоторых регионах Южной Африки. Пик затмения будет в 15:11 по Москве.

Парад планет 28 февраля — первый в 2026 году. Несколько планет солнечной системы встанут в один ряд. Сразу шесть планет выстроится в один ряд — Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий. По крайней мере, мы так увидим их с Земли.

К ним присоединится ярко освещенная Луна (на 89% — будем надеяться, что она не помешает наблюдениям). Парад планет можно будет наблюдать в разных точках земли начиная с 25 февраля и до 2 марта. Невооруженным глазом можно будет увидеть самых больших и тех, кто к нам ближе всего — Венера, Меркурий и Юпитер. А Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать в телескоп. Лучшее время для наблюдения — ночное.

Здоровье

С точки зрения трактата Желтого Императора, канонического текста для всех китайских врачей, чем лучше мы подстроимся под каждый сезон, тем больше шансов прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. А китайцы славятся своим долголетием, так что есть смысл прислушаться.

Лучше всего просыпаться и ложиться спать раньше. Так организм сберегает больше энергии. Перегрузки истощают ци и ослабляют защитные силы организма. В сезоне дерева рекомендуется акцентировать внимание на продуктах, которые поддерживают печень и способствуют плавному течению энергии.

Основная рекомендация по питанию — продукты, которые поддерживают печень. Зеленые овощи и листовая зелень, шпинат, капуста, брокколи, петрушка — детокс и укрепление организма. Хороши цитрусовые, яблоки и груши — источник витаминов и антиоксидантов. Бобовые — чечевица и фасоль. Нежирное мясо и рыба. Злаки, имбирь и специи.

Следует ограничить соленые продукты, жирную и тяжелую пищу, алкоголь и кофеин. Если вы устали, находитесь в стрессе или просто нет аппетита, есть не следует. И обязательно сделайте 100 шагов после еды — это улучшает пищеварение.

Фэншуй

С точки зрения пространства, самые худшие сектора оказываются на северо-востоке, северо-западе и юго-западе, а также главная пакость прилетает на юг. Этими зонами внутри дома и квартиры пользоваться не следует или лучше всего держать их в тишине.

Сложнее всего придется тем, кто спит в одной из этих зон или у кого входная дверь здесь находится. Лучшими зонами будут север, запад, восток. Нейтральные — юго-восток.