Путь к большим свершениям: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю со 2 по 8 февраля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя вводит нас в интересный период — между солнечным и лунным новыми годами по китайскому календарю. Большой активности не рекомендуется, большая часть дней годится скорее для наблюдения за окружающими событиями, рутины и спокойных дел.

Понедельник, 2 февраля 2026 года

День Огненной козы

День разрушителя месяца для созидания не годится. И хотя здесь и оказывается великолепная звезда Литературных искусств — она располагает к успешной работе с документами, сдаче экзаменов — все же в этот день могут быть ошибки, неточности и неприятности, в особенности в учебе, точных науках, секретных делах. Сегодня хорошо нарушать целостность земли, копать, проводить земляные работы. Но еще лучше отдыхать и не перенапрягаться.

Совет книги перемен: время выявить и устранить «порчу» (деструктивные паттерны, ошибки, искажения), чтобы открыть путь к обновлению.

Вторник, 3 февраля 2026 года

День Каменной обезьяны

Последний день года Змеи по солнечному календарю. У китайцев два новых года — по солнечному календарю и по лунному. Лунный Новый год будет 17 февраля, в Новолуние. А солнечный — 4 февраля, вместе с началом первого месяца нового года. Слабый день будет 3 февраля, он идет с индикатором истощение: не готов поддержать никаких важных дел, начал, серьезных мероприятий. Это день, когда вы можете оказаться не в той компании, попасть не на того человека. Смена года происходит в 23:04 по Москве, и такой день лучше всего провести в тишине.

Совет книги перемен: иероглиф «Хуань» сочетает воду и знак расширения, указывая на изменение формы через размывание, рассеяние, обновление. Символ обновления через рассеяние препятствий и отказ от отжившего.

Среда, 4 февраля 2026 года

День Земляной петух

Первый полный день нового года огненной лошади по солнечному календарю. Получает сдержанные энергии и, будто бы, осторожно вступает в свои владения. Поэтому лучший выбор на сегодня — рутина, повседневные заботы. Начиная с этого дня, вы можете понаблюдать за тем как проходят первые 12 дней года лошади и оценить, какие вы получаете известия, насколько ладятся дела в тот или иной день. И каждый день можно масштабировать до месяца. Как он пройдет, таким и месяц будет.

Совет книги перемен: начинать нужно с малого — даже небольшие шаги открывают путь к большим свершениям.

Четверг, 5 февраля 2026 года

День Стальной собаки

Этот день непригоден для важных мероприятий. Тем не менее сегодня вполне можно обращаться к врачу, заводить знакомства, проводить встречи и романтические свидания, начинать учиться, искать работу и инвестировать.

Совет книги перемен: «в период упадка не борись с волнами — укрепи корабль, и он вынесет тебя к свету». Сохраняя внутреннюю опору и выбирая верных союзников, вы преодолеете кризис и откроете путь к новым свершениям.

Пятница, 6 февраля 2026 года

День Золотой свиньи

Несмотря на то, что китайские классические тексты изрыгают проклятья и настоятельно не рекомендуют его использовать для важных дел, все же в такой день можно собирать долги, отправляться на свидания и предаваться отдыху. В остальных делах могут появиться проблемы.

Совет книги перемен: через искренность, взаимную поддержку и разумную гибкость вы построите прочные отношения и реализуете общие цели.

Суббота, 7 февраля 2026 года

День Водной крысы

Начинать сегодня ничего важного и долгосрочного — обучение, медицинские процедуры, спа-процедуры и бизнес-процессы — не следует. Лучший выбор на такой день — смиренный отдых.

Совет книги перемен: внезапные потрясения — это не катастрофа, а толчок к развитию.

Воскресенье, 8 февраля 2026 года

День Водного быка

Со звездой болезней лучше не шутить — медицинские процедуры переносите на другой день, так как есть риск получить неверный диагноз или обострение хронической болезни. Плохой день для свадьбы, начала строительства. Брак заключенный в этот день будет бездетным. Риск путаницы в документах и прочих неприятностей.

Совет книги перемен: время и внимание уделяйте форме, стилю и внешнему впечатлению, но не позволяйте украшательству подменять суть.

