Беременная тайка спасла кота по кличке Наруто от четырехметрового питона

В Таиланде беременная местная жительница спасла своего кота по кличке Наруто от нападения четырехметрового питона. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Инцидент произошел на территории частного домовладения, когда 27-летняя женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, услышала подозрительный шум. Выйдя проверить обстановку, она увидела жуткую картину возле курятника.

Огромная змея полностью обвила тело двухлетнего кота и начала его сдавливать. К этому моменту питомец уже перестал шевелиться и не подавал видимых признаков жизни.

Несмотря на свое положение и очевидную опасность, женщина не раздумывая бросилась на помощь к Наруто. Она начала аккуратно, но решительно разматывать массивную рептилию, чтобы ослабить хватку.

Благодаря поразительному хладнокровию ей удалось полностью высвободить кота из ловушки. Первые минуты животное оставалось без сознания. Однако через некоторое время Наруто начал приходить в себя и окончательно очнулся.

Позже четырехметрового хищника поймали и транспортировали в дикую природу, подальше от населенных пунктов. Предполагается, что питона привлек запах птиц в курятнике, но первым на пути голодной змеи оказался именно кот.

