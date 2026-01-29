Парковать каршеринг во дворах жилых домов могут запретить

Зачастую арендные автомобили занимают все свободные места и мешают проезду спецтехники.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Сергеев; 5-tv.ru

В России могут запретить парковать каршеринг во дворах. С таким предложением выступили депутаты. По их мнению, машины для аренды все чаще занимают свободные места, из-за чего местным жителям просто негде оставлять свои.

Авторы инициативы уверены, что новые правила к тому же еще и повысят общую безопасность. Потому, что нередко каршеринг бросают, не задумываясь о том, может он кому-то помешать или нет, например, уборке снега или проезду скорых и пожарных. А из-за того, что владельцев поблизости нет, переставить такие машины быстро не получается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клиенты каршерингов массово получают «письма счастья» о том, что они якобы повредили арендную машину. Люди в панике пытаются доказать, что царапина или вмятина, которую обнаружил следующий водитель, не их вина.

По словам экспертов, процент от штрафов может составлять около четверти всей прибыли компании. Чтобы не платить за чужие нарушения, стоит быть просто внимательнее перед началом поездки.

