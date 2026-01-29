В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России

В России нет благоприятных условий для распространения вируса Нипах

Стали известны главные симптомы заражения смертельно опасным вирусом Нипах. По данным Роспотребнадзора, это сильная головная боль, общая слабость, повышенная температура.

На данный момент в мире официально зарегистрировано два случая заражения патогеном. А с конца 1990-х — порядка 300. В основном в Азии, где влажность и постоянная температура стали своеобразным природным инкубатором для вируса.

В нашей стране благоприятные для его распространения условия просто отсутствуют, об этом специалисты заявили в пресс-центре «Известий».

«Теоретически могут быть завозные случаи, но с учетом того, что летальность высокая при этом заболевании, больной, так, если гипотетически предположить, просто не доедет до аэропорта. Тяжелое сразу идет клиническое течение заболевания. С развитием дыхательной недостаточности, либо с развитием энцефалита. Заразившись, (состояние. — Прим. ред.) пациента очень быстро начнет ухудшаться», — рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того чтобы не пропустить потенциального заболевшего, на пунктах пропуска через госграницу установлена автоматизированная система «Периметр». Она позволяет в режиме реального времени выявлять въезжающих с признаками заражения. К тому же, есть достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.

