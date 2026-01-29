Лариса Долина втрое увеличила число выступлений в первой половине 2026 года

График выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной на первые шесть месяцев 2026 года оказался существенно пересмотрен: количество концертов выросло втрое и превысило два десятка. Если изначально в расписании значилось лишь несколько дат без крупных сольных программ, то к концу января ситуация кардинально изменилась — об этом свидетельствует анализ афиш и концертных анонсов, который приводит РИА Новости.

Старт концертного сезона для певицы состоялся в конце января в московском баре Petter, где Долина вышла на сцену вместе со своим коллективом. Это стало ее первым сольным появлением перед публикой в новом году. Вскоре после этого артистка запланировала сольное выступление в Подмосковье, которое фактически заменило ранее перенесенный юбилейный концерт в Санкт-Петербурге.

Февраль и март у певицы получились особенно насыщенными. В ее расписании — участие в масштабных концертах, приуроченных к юбилеям культовых фильмов и известных артистов, а также несколько театральных выходов. В частности, Долина пять раз появится на сцене Театра на Таганке в музыкальном спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где исполнит одну из ключевых ролей. Позже к этому добавится участие в другой постановке того же театра — «Фигаро».

Весной певица также станет частью крупных музыкальных событий: выйдет на сцену в концертах памяти Людмилы Гурченко, в праздничных программах к 8 Марта и на юбилее композитора Александра Зацепина. Параллельно она примет участие в Международном фестивале «Триумф джаза», где выступит с оркестром Игоря Бутмана.

Отдельное место в расписании занимают гастроли с программой «Юбилей в кругу друзей». В марте Долина проведет серию сольных концертов в нескольких городах Подмосковья и Центральной России, а также вернется с камерными выступлениями в столичные клубные площадки.

Резкое увеличение числа выходов на сцену происходит на фоне непростых личных обстоятельств певицы. В конце 2025 года суды окончательно утвердили решение о выселении Долиной и членов ее семьи из квартиры в Хамовниках, перешедшей к новому владельцу. Несмотря на это, артистка, судя по концертному графику, делает ставку на активную творческую деятельность и максимально плотный рабочий ритм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.