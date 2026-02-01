Коварный недуг: вдова Алана Рикмана раскрыла правду о болезни мужа

Daily Mail: Алан Рикман прожил всего полгода после постановки диагноза

Трудности в своевременном распознавании симптомов рака поджелудочной железы становятся роковыми для большинства пациентов. Вдова знаменитого британского актера Алана Рикмана, Рима Хортон, рассказала, что исполнитель роли Северуса Снейпа прожил всего полгода с момента обнаружения болезни в 2016 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Она подчеркнула, что подобные случаи типичны. Средняя продолжительность жизни после выявления этого вида онкологии составляет около трех месяцев. В настоящее время женщина занимается сбором средств для благотворительной организации, целью которой является разработка специальных тестов для ранней диагностики.

«Самая большая проблема в том, что к моменту, когда люди узнают о болезни, становится уже слишком поздно», — отметила вдова актера.

К числу распространенных проявлений относятся желтуха, вызванная блокировкой желчных протоков, а также резкое снижение веса и сильная диарея. Пациенты часто жалуются на тупую боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину и усиливаться после еды или в положении лежа.

Кроме того, тревожным сигналом является изменение стула. Он становится маслянистым, бледным и плохо смывается в туалете. Это указывает на нарушение выработки ферментов поджелудочной железой.

Болезнь называют «тихим убийцей», поскольку поджелудочная железа находится глубоко в организме, и опухоль долго не дает о себе знать. Помимо вышеперечисленного, у больных может наблюдаться постоянная усталость, отсутствие аппетита, высокая температура и кожный зуд.

Согласно статистическим данным, более половины пациентов с таким диагнозом не проживают и года. Врачи предупреждают, что игнорирование дискомфорта в области спины или живота, который ошибочно принимают за растяжение мышц, крадет драгоценное время.

В случае Алана Рикмана химиотерапия лишь немного продлила его дни, но не смогла справиться с агрессивной формой рака, обнаруженной на поздней стадии.

