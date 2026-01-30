Снежная Луна проверит на прочность: что не следует делать 2 февраля

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Многие могут столкнуться с сомнениями в личной значимости в период с 31 января по 4 февраля и начать сравнивать себя с окружающими.

Что нельзя делать во время полнолуния Снежной Луны 2 февраля

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Борис Зак: вопросы самооценки станут главными на полнолуние 2 февраля

В начале февраля россиян ждет редкое полнолуние, которое носит название Снежная Луна. Подробнее о том, как правильно прожить влияние явления и каких поступков стоит избегать, чтобы не спровоцировать конфликты и эмоциональные всплески, в беседе с URA.RU рассказал астролог Борис Зак.

По его словам, данное астрономическое событие совпадет с непростым энергетическим периодом и может стать одним из самых напряженных моментов начала 2026 года.

Особенное полнолуние

Главная тема Снежной Луны, как отметил астролог, — вопросы самоценности, признания и личной значимости. Луна будет находиться в этот момент в знаке Льва, который связан с индивидуальностью, творчеством и стремлением оказаться замеченным. При этом Солнце будет в Водолее — знаке коллектива, единомышленников и общественных целей. Такое противостояние создаст сильное внутреннее напряжение между желаниями «я» и интересами «мы».

Многие могут столкнуться с сомнениями в собственной значимости в период с 31 января по 4 февраля и начать сравнивать себя с окружающими. Люди будут задаваться вопросами о том, насколько их ценят и замечают. Усилится потребность в одобрении извне, но именно она может стать источником конфликтов.

Астролог предупредил о том, что самая рискованная стратегия — добиваться внимания через давление, обиды и демонстративное поведение. В этот период важно научиться опираться на внутреннее ощущение ценности, а не на чужие оценки.

Нельзя делать на Снежную Луну

Чтобы не усугубить эмоциональный фон, эксперт советует отказаться от следующих действий:

  • Не вступать в споры из-за задетого самолюбия и не пытаться доказывать свое превосходство;
  • Не требовать признания и восхищения любой ценой, поскольку это может вызвать отторжение у окружающих;
  • Не игнорировать интересы коллектива, друзей и коллег, полностью зацикливаясь на себе;
  • Не принимать импульсивных финансовых решений, особенно под влиянием эмоций. Особенно данный пункт актуален для Раков и Козерогов;
  • Не бросать начатые дела из-за внезапного желания все изменить. Овнам и Стрельцам важно направить энергию в доработку текущих проектов.

Пойдет на пользу на Снежную Луну

Полнолуние можно использовать и конструктивно. Астролог порекомендовал придерживаться следующих решений:

  • Поддержать самооценку через приятные и вдохновляющие занятия;
  • Заняться творчеством ради собственного удовольствия, а не ради похвалы;
  • Найти баланс между личными целями и общением с близкими;
  • Посвятить время обучению и развитию. Особенно это благоприятно для Близнецов и Стрельцов;
  • Прислушиваться к внутренним сигналам. Девам важно обратиться к интуиции, а Рыбам начать смелее говорить о достижениях.

Когда и как наблюдать Снежную Луну

С астрономической точки зрения, Снежная Луна —полнолуние, которое произойдет 2 февраля 2026 года в 01:09 по московскому времени. Несмотря на положение во Льве, на небе Луна будет находиться в созвездии Рака, а такое совпадение случается нечасто.

Наблюдать полную Луну смогут жители всей России при ясной погоде. Она взойдет вечером 1 февраля и будет полностью освещена до утра 3 февраля. Особенно эффектным может стать момент восхода, когда лунный диск покажется больше обычного и приобретет теплый, медно-золотистый оттенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему год Лошади еще не наступил и когда ждать перемен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

3:46
«Просто хорошо прикидываюсь»: Повереннова о психологическом влиянии ролей на нее
3:10
Врач предупредила о рисках заражения вирусом Нипах через экзотические фрукты
3:02
Перименопауза: как сохранить здоровье и активность после 45 лет
2:47
Снежная Луна проверит на прочность: что не следует делать 2 февраля
2:30
Подростки из Оренбурга прославились пением в домофоны
2:12
Чувствуют безнаказанность: почему Петербург становится столицей подростковой преступности

Сейчас читают

Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026