Общественник Мухин: пациентов интерната в Кузбассе кормили испорченной едой

Пациентов интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где за январь скончались девять человек, кормили тухлой едой, всячески издевались и сажали на цепь. Об этом 5-tv.ru рассказал общественник Алексей Мухин, который общается с инвалидами из этого интерната с 2021 года.

По словам Мухина, персонал не выпускал постояльцев из заведения, даже когда договор с интернатом заканчивался.

«Оттуда не выпускают инвалидов, дееспособных, пребывающих на основании договора <…>, их там насильно удерживать не могут», — рассказал общественник.

Он добавил, что пытался помочь постояльцам сбежать из заведения, но охрана возвращала инвалидов обратно. Людей фактически держат в плену.

По словам Мухина, он распространил видео, где инвалида из данного интерната с разбитым лицом держат на цепи. Избивали человека систематически. И записи, где постояльцев избивают, Алексей получал многократно на протяжении нескольких лет.

Также инвалиды, по словам Мухина, рассказывали, как их кормят испорченной едой.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на работников интерната в Прокопьевске, шеф-повар сказала «посолить и поперчить» тухлую курицу и приготовить ее для пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области погибли девять пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими отклонениями.

