Собирать грибы станет сложнее: в России введут новые правила с 2027 года

Мария Гоманюк
Дополнительные меры помогут сохранить редкие виды и снизить незаконные случаи.

Какие грибы нельзя собирать без разрешения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Life.ru: сбор краснокнижных грибов будет доступен через Госуслуги с 2027 года

Новые правила сбора редких грибов начнут действовать в России с 1 сентября 2027 года. Для видов, включенных в Красную книгу, потребуется получать специальное разрешение. Об этом написало издание Life.ru.

По словам миколога (ученый, специализирующийся на изучении грибов. — Прим. ред.) Никиты Комиссарова, оформить такие документы можно будет через Госуслуги. До этого разрешения выдавались только при личном обращении в профильные ведомства.

Нововведение не затронет большинство грибников. Ограничения коснутся исключительно редких и исчезающих видов. Обычные съедобные грибы, как и прежде, можно будет собирать свободно.

Специалист уточнил, что новая система вводится для контроля за использованием охраняемых видов. Ее будут применять в научной и образовательной деятельности, а также при музейных сборах и работах по восстановлению популяций.

В отдельных случаях разрешения понадобятся, например, для исследований, искусственного разведения грибов с последующим возвращением в природу или при строительстве на территориях их произрастания.

Заявки планируют рассматривать в течение 15 рабочих дней. Все выданные разрешения будут вносить в единую электронную базу для контроля. Ожидается, что такие меры помогут сохранить редкие виды и снизить случаи их незаконного сбора.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Роскачестве предупредили россиян о штрафах за сбор грибов весной.

