Мэр Москвы объявил об открытии нового здания галереи Василия Нестеренко

Екатерина Чумоватова
В новом культурном месте планируют проводит не только выставки, но и другие мероприятия.

Где открыли новое здание галереи Василия Нестеренко в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Москве открыли новое четырехэтажное здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

Новое сооружение культуры возведено в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Для фасада галереи были использованы стеклофибробетон и около двух тысяч элементов из натурального гранита. В разработке архитектуры участвовал сам художник. Дизайн интерьера оформили в светлых пастельных тонах. Эти оттенки создают теплую и уютную атмосферу для посетителей, отметил глава города.

Мэр Москвы поделился тем, что в фонде галереи насчитывают 87 музейных предметов: живописные работы разных лет, посвященные истории, культуре, природе и традициям страны.

Собянин отметил, что помимо выставок, для которых отведено шесть зон, горожане смогут посетить лекции, квесты, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о программе фестиваля «Московская весна». Первого мая начнется мероприятие, посвященное Дню Победы и Году единства народов России.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
