Скоро Масленица! В России снизились цены на необходимые для приготовления блинов продукты

Евгения Алешина
Подешевело и сливочное масло, цены на которое обычно только растут.

На какие продукты понизилась цена в России

В России снизились цены на необходимые для приготовления блинов продукты

В России за четвертую неделю января на 0,03% подешевел набор продуктов, необходимый для приготовления десяти горячих блинчиков. Об этом пишет aif.ru.

В данном наборе для блинов наблюдается снижение цены на сливочное масло с 1176 рублей за килограмм до 1172,72 рублей, а растительного  — с 152,30 рублей за литр — до 151,99 рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал необычные рецепты теста для блинов на Масленицу. Луковые, морковные, гречневые — часто секрет блинов кроется не в начинке, а в тесте. Как всего один дополнительный ингредиент может кардинально изменить вкус привычного блюда?

Кроме того, 5-tv.ru публиковал список ошибок при выпечке, которые допускают даже опытные хозяйки. Блины — традиционное блюдо, знакомое с детства: тонкие, ажурные, румяные… Казалось бы, что может быть проще? Но даже у опытных хозяек порой что-то идет не так: блины прилипают, рвутся, получаются слишком плотными или подгорают.

Причина не в отсутствии навыков, а в мелких, но важных нюансах, которые легко упустить из виду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

