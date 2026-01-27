Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу

Автоматически смешать в привычных пропорциях молоко с мукой, конечно, быстро, но совсем не так оригинально, как, например, молоко с матча и мукой или вообще не молоко, а апельсиновый сок. А ведь блинное тесто может быть и гречневым, и рисовым, и банановым! Никакая начинка не нужна — цвет и аромат сделают свое дело.

К широкой Масленице 5-tv.ru собрал самые оригинальные рецепты блинного теста.

Зеленые блины с чаем матча

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Блины могут быть не просто сопровождением к чаепитию, но и готовиться на основе самого чая. Такой вариант имеет лишь один относительный минус — потребность в качественном и, как правило, не самом дешевом порошке матчи. Но зато результат точно окупает затраты!

Ингредиенты:

Яйца — четыре штуки;

Мука пшеничная — 500 граммов;

Молоко — один литр;

Сахар — одна столовая ложка;

Соль — одна чайная ложка;

Порошок зеленого чая матча — 15 граммов;

Масло растительное для жарки.

Рецепт приготовления зеленых блинов с чаем матча:

Яйца необходимо взбить с солью и сахарным песком. После этого тонкой струйкой влить молоко и добавить просеянную муку, замесив однородное тесто.

Чайный порошок (если он недостаточно мелкий, его можно дополнительно измельчить в кофемолке) нужно вмешать в готовую массу до полного растворения. Выпекать на хорошо прогретой сковороде, смазанной небольшим количеством масла.

Блины на газировке

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Секрет невероятно легких и воздушных блинчиков может скрываться в простой газированной воде. Именно она придает тесту пористую структуру.

Ингредиенты:

Яйца — три штуки;

Мука — 320 граммов;

Молоко — 500 миллилитров;

Вода газированная — 500 миллилитров;

Соль — одна чайная ложка;

Сахар — одна столовая ложка;

Сода, погашенная уксусом — одна чайная ложка;

Масло подсолнечное — две столовые ложки.

Рецепт приготовления блинов на газировке:

Сначала смешайте яйца, муку, молоко, соль, сахар и погашенную соду. В получившуюся смесь уже можно добавить газированную воду.

Блины необходимо выпекать на сухой, но хорошо прогретой сковороде. Смазать маслом можно только перед первым приготовлением первого блина.

Каждый готовый блин желательно смазать сливочным маслом и дать немного постоять под крышкой перед подачей или добавлением начинки.

Двухцветные блинчики

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Этот рецепт теста позволяет создать самые визуально эффектные блинчики!

Ингредиенты:

Мука — граммов;

Молоко — 500 миллилитров;

Вода — 125 миллилитров;

Яйца — две штуки;

Сахар — две столовые ложки;

Соль — половина чайной ложки;

Сода — щепотка.

Порошок какао — одна столовая ложка;

Шоколад горький — 50 граммов.

Рецепт приготовления двухцветных блинчиков:

Смешайте яйца, молоко, воду, соду, соль и сахар, затем аккуратно добавьте просеянную муку. Смесь должна быть без комочков. Получившуюся массу поделите на две равные части.

В одну часть добавьте какао и предварительно растопленный шоколад — это будет «темная» сторона блинчиков. Другую часть теста оставьте без изменений.

Светлые и шоколадные блины выпекайте по отдельности на горячей сковороде, смазанной маслом.

А чтобы блины были еще вкуснее, можно добавить начинку. Для этого возьмите творог и протрите его через сито, смешайте со сгущенкой. Получившуюся массу можно использовать как крем, а сами блинчики — как коржи.

Так, на светлый блин можно нанести творожную массу, сверху накрыть темным блином, который также необходимо смазать начинкой. Рулет аккуратно сверните, обрежьте края и разрежьте наискосок — получится красивое разноцветное угощение.

Блины с цитрусовым соком

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Добавление сока апельсина или лимона придает обычным блинам свежести.

Ингредиенты:

Мука — 320 граммов;

Молоко — 750 миллилитров;

Яйца — три штуки;

Масло сливочное — 50 граммов;

Сахар — одна столовая ложка;

Соль — половина чайной ложки;

Сок апельсиновый или лимонный свежий.

Рецепт приготовления блинов с цитрусовым соком:

Из ингредиентов нужно замешать классическое тесто, а в получившуюся смесь влить цитрусовый сок. Сахар можно заменить на мед для более сложного вкуса.

Подать такие необычные блины можно, например, с ореховым кремом или растопленным шоколадом.

Луковые блины на ржаной муке

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Этот вариант теста — прекрасная основа для сытных закусок.

Ингредиенты:

Яйца куриные — четыре штуки;

Лук репчатый — три штуки;

Молоко растительное — 250 миллилитров;

Кипяток — 310 миллилитров;

Мука ржаная — 160 граммов;

Мука пшеничная обойная — 160 граммов;

Соль — половина чайной ложки.

Рецепт приготовления луковых блинов на ржаной муке:

Яйца взбейте с солью, а лук измельчите в блендере до состояния пюре. Далее соедините яичную смесь, луковое пюре и молоко.

Добавьте в получившуюся смесь просеянную муку (ржаную и пшеничную), перемешайте и влейте кипяток, быстро замешивая тесто. Выпекайте блины традиционным способом.

Французские крепы

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Эти тонкие блинчики считаются прародителями многих европейских рецептов. Их изысканный вкус — всегда беспроигрышный вариант.

Ингредиенты:

Масло сливочное — 120 граммов;

Мука — 250 граммов;

Яйца — две штуки;

Желтки яичные — две штуки;

Сахар — четыре столовые ложки;

Молоко — 500 миллилитров;

Ароматизатор (ром, апельсиновый ликер, ваниль) — по желанию.

Соль — щепотка.

Рецепт приготовления французских крепов:

Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте муку и постепенно влейте теплое молоко, помешивая.

Растопите сливочное масло и влейте в тесто. В конце можно добавить ароматизатор. Жарьте блины как обычно.

Гречневые блины

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Такие блины требуют определенной сноровки при переворачивании, так как получаются довольно нежными. Упростить задачу можно, смешав гречневую муку с пшеничной в пропорции 1:2.

Ингредиенты:

Мука гречневая — 320 граммов;

Дрожжи сухие — десять граммов;

Яйца — две штуки;

Молоко теплое — один литр;

Масло сливочное — 20 граммов;

Сахар, соль — по вкусу.

Масло растительное для жарки.

Рецепт приготовления гречневых блинов:

Треть теплого молока (примерно 330 миллилитров) смешайте с солью, сахаром и мукой, в которую добавлены дрожжи. Замесите тесто, накройте и оставьте в теплом месте для подъема.

Когда тесто увеличится в объеме, обомните его и дайте подойти снова. Повторите эту процедуру два-три раза. Затем добавьте желтки и растопленное масло. Влейте оставшееся теплое молоко (около 670 миллилитров) и тщательно перемешайте.

В конце введите взбитые в крепкую пену белки и оставьте тесто еще раз подойти в тепле. Выпекайте на хорошо разогретой и смазанной сковороде.

Рисовые блины

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Эти блинчики благодаря рису получаются плотными и обладают интересной текстурой.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 400 граммов;

Рис — 400 граммов;

Яйца — четыре штуки;

Дрожжи — 50 граммов;

Масло сливочное — 100 граммов;

Молоко — 500 миллилитров.

Рецепт приготовления рисовых блинов:

Сварите рис в молоке (500 миллилитров) до мягкости, затем протрите через сито и смешайте с мукой. Постепенно добавляйте молоко, чтобы добиться консистенции теста для оладий.

Далее введите дрожжи и оставьте опару в теплом месте. Отдельно разотрите желтки со сливочным маслом, а белки взбейте в крепкую пену. Когда тесто поднимется, добавьте желтковую смесь и взбитые белки, посолите и дайте тесту снова подойти. Выпекайте по традиционной схеме.

Пряные яблочные блины

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Фруктовая основа дарит тесту приятную кислинку и нежность.

Ингредиенты:

Яблоки кислых сортов — пять штук;

Мука пшеничная — 800 граммов;

Дрожжи — 30 граммов;

Яйца — четыре штуки;

Масло сливочное — 100 граммов;

Молоко топленое — 250 миллилитров;

Цедра лимона:

Сливки — 375 миллилитров.

Рецепт приготовления пряных блинов:

Запеките яблоки до мягкости и протрите через сито. Для опары смешайте 400 граммов муки, дрожжи и немного теплого топленого молока. Оставьте смесь, чтобы она поднялась.

В готовую опару добавьте яблочное пюре, растопленное масло, оставшуюся муку, яйца и лимонную цедру. Тщательно перемешайте и разведите сливками до нужной консистенции. Выпекайте на раскаленной сковороде.

Морковные блины с изюмом

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Яркий цвет и сладковатый вкус делают эти блины настоящим праздником.

Ингредиенты:

Морковь крупная — четыре штуки

Изюм без косточек — 80 граммов;

Желтки — шесть штук;

Белки — шесть штук;

Мука — 640 граммов;

Молоко — 300 миллилитров;

Сметана — две столовые ложки;

Масло сливочное — три столовые ложки.

Рецепт приготовления морковных блинов с изюмом:

Морковь натрите на мелкой терке. Добавьте одну столовую ложку сливочного масла и изюм. Тушите до мягкости и остудите.

Для теста смешайте желтки, сметану, теплое молоко и муку. Добавьте морковную массу и соль. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в тесто, перемешивая сверху вниз.

Жарьте на сковороде, смазанной сливочным маслом, на умеренном огне.

Банановые блины

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Быстрый рецепт для тех, кто любит насыщенный фруктовый и тропический вкус.

Ингредиенты:

Бананы — четыре штуки;

Мука пшеничная — 160 граммов;

Яйцо — две штуки;

Молоко — 250 миллилитров;

Сахар — одна столовая ложка;

Масло подсолнечное — две столовые ложки;

Мускатный орех молотый — по вкусу.

Рецепт приготовления банановых блинов:

Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, сахар, молоко и муку. Тщательно перемешайте до однородности. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде. Готовые блины можно посыпать мускатным орехом для аромата.

Литовские картофельные блины

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Популярное в Прибалтике блюдо, которое прекрасно подходит для сытного завтрака или ужина.

Ингредиенты:

Картофель — десять штук (расчет на мелкие клубни);

Лук репчатый — одна штука;

Масло оливковое для жарки — четыре столовые ложки;

Молоко — две столовые ложки;

Мука пшеничная — одна столовая ложка;

Перец черный молотый — щепотка.

Соль — щепотка.

Рецепт приготовления литовских картофельных блинов:

Очищенный картофель и лук измельчите в блендере до однородной массы. Слейте лишнюю жидкость. Добавьте в массу молоко, соль, перец и муку, хорошо перемешайте.

Жарьте на разогретом оливковом масле, выкладывая тесто ложкой. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Подавайте горячими со сметаной.

Блины на хлебном квасе

Рецепты теста для блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Квас — известный продукт для создания легкой выпечки. Он придает блинам не только яркий вкус, но и красивый цвет.

Ингредиенты:

Квас хлебный — 250 миллилитров;

Сахар — одна столовая ложка;

Яйцо куриное — две штуки;

Сода — четверть чайной ложки;

Масло растительное — две столовые ложки;

Мука пшеничная — 120 граммов.

Рецепт приготовления блинов на хлебном квасе:

Муку просейте. В миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте квас и соду. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая. Влейте растительное масло и снова вымешайте тесто, разбивая комочки.

Жарьте блины на разогретой и смазанной маслом сковороде с двух сторон по три минуты, пока не станут румяными.