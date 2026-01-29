Лавров: Кремль прокомментирует ход переговоров по украинскому конфликту, когда будут результаты

Лавров: Кремль расскажет о ходе встреч по Украине, когда результаты будут ясны

Кремль проинформирует прессу о ходе переговоров по Украине, когда их результаты будут ясны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас пакет соглашений предъявлен был президентом в июне 2024 года и неоднократно подтверждался», — заявил министр.

Глава дипведомства подчеркнул, что российские переговорщики будут продолжать работать в любом формате. Они знают свое дело и, когда вектор диалога будет ясен, пресса будет проинформирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что США намерены и дальше поддерживать диалог между Россией и Украиной. При этом ранее стало известно, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер не будут участвовать в переговорах в ОАЭ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Очередная встреча представителей Москвы и Киева в двустороннем формате намечена на 1 февраля и пройдет в ОАЭ.

