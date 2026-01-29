Лавров: Кремль прокомментирует ход переговоров по украинскому конфликту, когда будут результаты

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Министр иностранных дел подчеркнул, что российские переговорщики будут продолжать работу в любом формате.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Кремль расскажет о ходе встреч по Украине, когда результаты будут ясны

Кремль проинформирует прессу о ходе переговоров по Украине, когда их результаты будут ясны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас пакет соглашений предъявлен был президентом в июне 2024 года и неоднократно подтверждался», — заявил министр.

Глава дипведомства подчеркнул, что российские переговорщики будут продолжать работать в любом формате. Они знают свое дело и, когда вектор диалога будет ясен, пресса будет проинформирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что США намерены и дальше поддерживать диалог между Россией и Украиной. При этом ранее стало известно, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер не будут участвовать в переговорах в ОАЭ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Очередная встреча представителей Москвы и Киева в двустороннем формате намечена на 1 февраля и пройдет в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

16:59
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
16:47
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
16:40
ЕС ударил санкциями по артисту балета Сергею Полунину
16:35
В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада
16:21
«А когда было легко?» — глава ГРУ РФ о российско-украинских переговорах
16:19
Лавров: Кремль прокомментирует ход переговоров по украинскому конфликту, когда будут результаты

Сейчас читают

Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Жили без гелей, салфеток и клининга: зачем белье кипятили и выставляли на мороз
Снова без дома: квартиры Долиной в Латвии могут продать на аукционе
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026