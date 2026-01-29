В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Федеральные власти обвинили образовательные учреждения в нарушении прав семей и пообещали добиваться реакции на уровне закона.

Со скольки лет в США можно сменить пол*

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Fox News: школы США скрывали от родителей факт смены пола* их детьми

Министр образования США Линда МакМэхон выступила с резкой критикой в адрес школ Калифорнии, заявив, что в ряде случаев родители не получали информации о смене пола* своих детей, что, по ее мнению, противоречит требованиям федерального законодательства. Об этом сообщает Fox News.

МакМэхон указала, что при действующем руководстве Калифорнии школьные сотрудники не только допускали подобную практику, но и открыто обсуждали способы обхода уведомления родителей.

«При неэффективном руководстве (губернатора Калифорнии. — Прим. ред.) Гэвина Ньюсома школьный персонал даже публично утверждал, что способствует „гендерным переходам“ и делился подходами к сокрытию информации о детях от их родителей. Дети не принадлежат государству — они принадлежат семьям», — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, Министерство образования США рассматривает такие действия как прямое нарушение закона и готово задействовать все предусмотренные механизмы, чтобы привлечь власти штата к ответственности и восстановить право родителей на получение полной информации о жизни и благополучии своих детей.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Конгресс ужесточить федеральное регулирование в данной сфере. В начале марта он заявил о необходимости запретить операции по смене пола у несовершеннолетних и предложил ввести уголовную ответственность за их проведение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026