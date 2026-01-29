Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 2 217 0

Известно, что он просил о помощи.

Тело звавшего на помощь Романа Титова нашли в отеле на Бали

Фото: www.globallookpress.com/Dicky Bisinglasi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело звавшего на помощь россиянина нашли в отеле на Бали

Турист из России 41-летний Роман Титов был найден мертвым в отеле на Бали. До этого мужчина, по словам очевидцев, странно себя вел и звал на помощь. Об этой истории пишет aif.ru.

Известно, что Роман переехал в район Убуду на Бали в июне 2025 года и на протяжении этого времени жил в одном и том же номере в гостинице. Все это время никто не замечал никаких странностей за мужчиной, однако нечто странное все же произошло — за несколько часов до его смерти.

В свой последний день жизни россиянин звал на помощь. Когда к нему зашли в номер, то увидели его сидящим в позе лотоса. Он был спокоен и ничто не угрожало его жизни.

После этого всю ночь в его комнате горел свет, соседей это насторожило, и они решили вновь проверить Романа. Когда они еще раз зашли, то увидели бездыханное тело мужчины. Никаких следов насилия на нем обнаружено не было.

Пока что вскрытия не было, поэтому точная причина смерти еще неизвестна. Сотрудники местной больницы, где находится тело Романа, пытаются найти его родственников. Необходимо решить вопрос транспортировки останков.

«Сейчас мы ожидаем контактов с его семьей, которая будет решать административные вопросы», — говорят в медучреждении.

К сожалению, случай Романа не единичный. Многие россияне выбирают остров Бали как постоянное место жительства из-за приятного климата, живописной природы и приемлемых цен. Однако не всех этот остров встречает радужно.

Например, 30-летняя россиянка Ксения из Свердловской области погибла в декабре 2025 года во время наводнения на острове. Она пересекала мост на мотоцикле, но поток воды буквально смыл ее с переправы.

Еще один россиянин Андрей Бородин погиб на Бали после укуса ядовитой змеи 22 ноября прошлого года. До этого он находился в коме на протяжении месяца. А началось все с простого недомогания. В больницу его положили уже в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026