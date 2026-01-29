Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали

Тело звавшего на помощь россиянина нашли в отеле на Бали

Турист из России 41-летний Роман Титов был найден мертвым в отеле на Бали. До этого мужчина, по словам очевидцев, странно себя вел и звал на помощь. Об этой истории пишет aif.ru.

Известно, что Роман переехал в район Убуду на Бали в июне 2025 года и на протяжении этого времени жил в одном и том же номере в гостинице. Все это время никто не замечал никаких странностей за мужчиной, однако нечто странное все же произошло — за несколько часов до его смерти.

В свой последний день жизни россиянин звал на помощь. Когда к нему зашли в номер, то увидели его сидящим в позе лотоса. Он был спокоен и ничто не угрожало его жизни.

После этого всю ночь в его комнате горел свет, соседей это насторожило, и они решили вновь проверить Романа. Когда они еще раз зашли, то увидели бездыханное тело мужчины. Никаких следов насилия на нем обнаружено не было.

Пока что вскрытия не было, поэтому точная причина смерти еще неизвестна. Сотрудники местной больницы, где находится тело Романа, пытаются найти его родственников. Необходимо решить вопрос транспортировки останков.

«Сейчас мы ожидаем контактов с его семьей, которая будет решать административные вопросы», — говорят в медучреждении.

К сожалению, случай Романа не единичный. Многие россияне выбирают остров Бали как постоянное место жительства из-за приятного климата, живописной природы и приемлемых цен. Однако не всех этот остров встречает радужно.

Например, 30-летняя россиянка Ксения из Свердловской области погибла в декабре 2025 года во время наводнения на острове. Она пересекала мост на мотоцикле, но поток воды буквально смыл ее с переправы.

Еще один россиянин Андрей Бородин погиб на Бали после укуса ядовитой змеи 22 ноября прошлого года. До этого он находился в коме на протяжении месяца. А началось все с простого недомогания. В больницу его положили уже в тяжелом состоянии.

