Отказал Сталину и не предал «Спартак»: в чем сила мягкого характера Симоняна

На съемках «Золотого дубля» Никита Симонян успел рассказать всю правду о футболе

Чтобы стать лидером, яркость не нужна! О том, какие уроки нужно перенять у легендарного футболиста Никиты Симоняна рассказали в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru гости премьеры спортивной драмы «Золотой дубль».

Мы все рождены со своей уникальной миссией, и все так или иначе делимся на «стаи» — кто-то в овечьей, а кто-то в волчьей. Но мысли об избранности звезд спорта, кино, телевидения и любой из других сфер, которая позволяет ступить на дорогу славы — по-своему не покидает никого. Мол, как происходит так, что кто-то из, условно, «талантливых овец» все равно становится более уникальным и вообще начинает завоевывать авторитет.

Актриса Ксения Алферова сыграла в «Золотом дубле» любовь всей жизни легендарного Симоняна. Она долго изучала и психотип футболиста, и их историю с Людмилой, и была знакома со знаменитым спортсменом лично.

«Он был достаточно мягким, на самом деле! Сила? Она не в жесткости. И лидерство тоже не в этом. Он был таким добрым и настоящим человеческим человеком!» — вспоминает Алферова.

При том, что Симонян не был склонен тому, чтобы «шагать по трупам» ради карьеры, ему удалось два раза сделать громадный профессиональный скачок. Буквально несколько раз он перепрыгивал через голову — стал лучшим футболистом, а после, уже спустя год, главным тренером московского «Спартака». Это большая редкость в спорте, ведь, обычно, либо ты одаренный мастер, либо игрок.

«Да, это удача, когда человеку удается после больших побед в роли игрока добиться не менее глобального успеха уже в статусе тренера. Как-то, чаще, ты посредственный либо там, либо там. Но люди к нему тянулись со страшной силой — это главенствующий принцип в управлении командой. Когда ты можешь лояльность и обаяние сделать топливом для побед, а не наоборот…» — говорит не менее легендарный спортсмен, тренер и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев.

Близкое знакомство с Никитой Павловичем состоялось и у актера Егора Бероева, ведь до начала съемочного процесса у него стояла задача максимально породниться с тренером. Ему предстояло на экране воплотить образ Симоняна в «Золотом дубле»!

По словам актера, успешное управление командой — это работа над отношениями с игроками, а не банальное подчинение их воли. Все, кто выходил на поле под руководством Никиты Павловича сами хотели быть «под ним» и с ним! Бероев вспоминает, что тренер с большим уважением относился к ресурсам игроков, а они хотели отплатить тем же:

«Он любил каждого! Он относился с вниманием не просто к игрокам, а к их времени. К их жизни… Я думаю, что в этом успех!»

Человеколюбие получается такое же лидерство. Кто не захочет следовать за мастером своего дела и за тем, кто умеет ценить окружающих?

«Лидеры всегда на минном поле. Сегодня одного хотят слушать, завтра другого. Особенно, в футбольных командах, а вот он сумел удерживать авторитет вплоть до последнего года жизни!» — добавляет Тарпищев.

Руководить командой — это не только распределять задачи и контролировать, нужно еще замотивировать людей держать обещанное слово и быть верными до глубины сердца!

Один из ярких случаев, когда Симонян сам доказал верность «Спартаку» — случай с сыном Иосифа Виссарионовича Сталина. В то время поднимал свои обороты футбольный клуб «ВВС» под патронажем военного летчика Василия Сталина. Он набирал в свою команду достойнейших из мира спорта, поэтому неудивительно, что предложение о том, чтобы занять главенствующую должность тренер футбольного клуба, поступило и Никите Павловичу.

«Это был 1951 год. Вместе со своими партнерами по команде Игорем Нетто и Анатолием я отдыхал в Кисловодске. И вот туда Василий Сталин послал военно-транспортный самолет с двумя адъютантами. Они меня долго уговаривали. Применили чисто русский способ — напоили и привезли в особняк Василия Сталина. Я сел на диван и тут появляется он сам, бросает фразу: «Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь в моей команде. Сам понимаешь, что такие клятвы я даю нечасто. Отвечай», — из воспоминаний Никиты Симоняна.

И сыну великого вождя было крайне удивительно получить отказ. Вот такая любовь к «красно-белым»! Василий подумал, что Симонян боится Хрущева, который тогда курировал «Спартак», но устранив и эту преграду — тренер все равно не согласился играть за других.

«Мы с ним встречались до съемок, и я не могу назвать его дедушкой, он был мужиком! В 98 лет в отношении к женщине, в том, как он вел себя, какой он был элегантный…» —добавляет Бероев.

Во имя спорта футболисту пришлось отказаться и от своего имени. При рождении ему принадлежали чисто армянское имя и отчество — Мкртич Погосович. Но, поняв, что это станет преградой во время перекличек, он стал Никитой Павловичем.

Личность и судьба Никиты Симоняна показывает пример того, как дело должно бояться мастера. И снятый под его руководством фильм поможет ощутить, как может выглядеть любовь глазами человека, кто ее, по правде, умел проявлять.

