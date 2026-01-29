Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Суд во Франции поставил точку в деле о гибели состоятельного пациента и вынес приговор врачам спустя годы после трагедии.

Миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: миллиардер Ланиадо умер во время интимной процедуры

Во Франции завершилось судебное разбирательство по делу о смерти бельгийско-израильского предпринимателя Эхуда Арье Ланиадо. Он скончался во время медицинской манипуляции, направленной на увеличение пениса. Как пишет Daily Mail, трагедия произошла в парижской клинике, где 75-летнему пациенту делали инъекции.

Изначально прокуратура квалифицировала произошедшее как непредумышленное убийство, однако в ходе следствия формулировки изменили. Врачу вменили неоказание помощи человеку, находившемуся в опасном состоянии, незаконную медицинскую практику и нарушения, связанные с оборотом запрещенных веществ.

Следствие установило, что бизнесмен незадолго до процедуры принимал препараты, запрещенные во Франции, а также средства, применяемые при лечении эректильной дисфункции; сам пациент, по данным дела, активно занимался бодибилдингом.

Суд пришел к выводу, что в вечер трагедии экстренные службы вызывали дважды — сначала около восьми вечера, а затем спустя примерно два часа. По словам одного из фигурантов, первый вызов был сделан по просьбе самого пациента, жаловавшегося на боли в животе, однако несмотря на это процедуру решили продолжить. Судебно-медицинская экспертиза показала, что непосредственной причиной смерти стала гипертрофия сердца; инъекция не была признана прямым фактором гибели.

В итоге хирургу назначили 15 месяцев лишения свободы условно, его ассистентке — 12 месяцев условно. Оба пожизненно лишены права заниматься медицинской деятельностью и обязаны выплатить штрафы. В ходе расследования выяснилось, что ассистентка более двух десятилетий работала во Франции без признанного диплома и не была зарегистрирована во Французской медицинской палате, однако продолжала участвовать в процедурах.

Во время обыска в номере бизнесмена в парижском отеле следователи также обнаружили запрещенные препараты и химические вещества, которые, по версии обвинения, могли сыграть ключевую роль в летальном исходе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026