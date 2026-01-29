P. Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 108 0

Рэпер погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет в результате вооруженного нападения.

Кто убил Тупака Шакура

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Goshorn/MediaPunch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, намекнул на причастность к убийству рэпера Тупака Шакура, известного под псевдонимом 2Pac. Об этом сообщается в материале The New York Post со ссылкой на материалы судебного дела.

Новый иск подал некий Стив Отис, который раньше работал эскорт-моделью и подвергся насилию* со стороны Шона Комбса.

По словам Отиса, в 2012 году Комбс изнасиловал его и еще одну женщину в номере отеля, предварительно накачав наркотиками. После этого последовали угрозы убийством: Комбс обещал расправиться с жертвой так же, как с Тупаком, которого убили в 1996 году.

«Лучше никому не говори об этом. Я не играю с тобой. Если я смог завалить (в оригинале — hit. — Прим. ред.) Пака, что, черт возьми, ты думаешь, может с тобой случиться?», — якобы сказал ему Комбс.

P. Diddy продолжает отбывать срок в тюрьме. Его признали виновным в двух эпизодах, связанных с проституцией, и назначили дополнительные пять лет условно. Судья назвал его действия «жестокими» и отметил, что Комбс годами злоупотреблял властью, причиняя «физический, эмоциональный и психологический вред» женщинам. За более тяжкие обвинения — в сексуальной эксплуатации и рэкете — его ранее оправдали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy увеличили тюремный срок. Рэпер успел поскандалить с администрацией тюрьмы. Причиной конфликта стало распитие им самодельного алкоголя, который был изготовлен из перебродившего сахара, газировки и яблок.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

23:10
Загадку внешности Векны из «Очень странных дел» объяснил ЛОР-врач
22:50
Врач-невролог объяснила, что такое самостоятельная головная боль и почему она возникает
22:30
«Наше тело немощно»: священник рассказал, может ли бес залететь в рот во время зевания
22:12
P. Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака
21:44
Турпоток обеспечил выручку столичным рестораторам в начале 2026 года
21:26
Снег по премиум-тарифу: эвакуация авто в Москве может обойтись в 12 тысяч рублей

Сейчас читают

Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
Секс-индустрия под замком: в Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026