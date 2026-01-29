Россиянки становятся жертвами преследования из-за панорамных окон

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Женщины жалуются, что их квартиры превратились в «витрины» для жителей соседних домов.

Девушки становятся жертвами преследования из-за окон

Фото: 5-tv.ru

URA.RU: девушки в России становятся жертвами преследования из-за панорамных окон

Жительницы домов с панорамными окнами подвергаются навязчивому вниманию со стороны посторонних людей. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По информации агентства, в разных городах России участились случаи, когда жительницы домов с панорамными окнами становятся объектами преследования. Женщины жалуются, что их квартиры превратились в «витрины» для жителей соседних домов. Неизвестные наблюдают за ними и определяют их адреса.

Причем активность проявляется: кто-то оставляет у дверей записки с предложением познакомиться, а кто-то сразу дарит цветы и подарки. По данным журналистов, некоторые пострадавшие обращаются к юристам, однако привлечь преследователей к ответственности почти невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительницу Петербурга много лет преследует сталкер. Екатерина и Валерий познакомились 15 лет назад в общей компании. По ее словам, она сразу дала понять — отношений не будет. Но обычный отказ Валерий помнил все это время. И вместе со старой раной он объявился летом позапрошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

