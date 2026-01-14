Фото дочери в гробу: жительницу Петербурга много лет преследует сталкер

В Петербурге разворачивается история, больше похожая на страшный сериал. Местную жительницу не первый год терроризирует сталкер, который превратил жизнь девушки в настоящий кошмар. И, как выяснилось, она — не единственная жертва этого человека. Корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев продолжит.

Со дня на день в семье Екатерины Ростовской должен появиться малыш. Но вместо спокойной подготовки к родам женщина живет в постоянном страхе — за себя и за двухлетнюю дочь. Сталкер, который исчез почти на полгода, вновь вышел на связь. И на этот раз выбрал один из самых жестоких способов напомнить о себе.

«Создает страницу от лица моей дочери, ставит на аватарку изображение моей дочери и пишет: „Мама, я умерла, потому что ты обманула мужчину“. И дальше пишет от ее лица историю, что мама такая плохая, она умертвила меня тем, что обманула мужчину», — рассказала пострадавшая Екатерина Ростовская.

Екатерина и Валерий познакомились 15 лет назад в общей компании. По ее словам, она сразу дала понять — отношений не будет. Но обычный отказ Валерий помнил все это время. И вместе со старой раной он объявился летом позапрошлого года.

«Ты знаешь, я нашел тебя в соцсетях. Ты вообще стала страшная, некрасивая. Это все произошло потому, что ты родила? Я должен убить твою дочь!» — передала Екатерина сообщения от Валерия.

Дальше — настоящий террор. Отфотошопленные фотографии ребенка в гробу, сотни сообщений в день с разных аккаунтов, звонки каждые три минуты. Все это продолжалось месяцами, рассказывает Екатерина. Остановить поток удалось лишь после обращения в Следственный комитет.

Во время обысков в доме Валерия у правоохранителей нашлись поводы привлечь к ответственности не только за угрозу жизни, но и по новой статье: у него обнаружили 40 граммов марихуаны. Весной 2025 года он оказался под домашним арестом. Но уже в ноябре меру пресечения смягчили — подписка о невыезде. И почти сразу угрозы возобновились.

«Моя смерть и неминуемая смерть твоей дочери лежит на твоей лживой метле», — писал сталкер.

Екатерина — не единственная жертва. Москвичка Анастасия, с которой Валерий встречался 17 лет назад, тоже спустя годы получила пугающие сообщения. Ранее она уже рассказывала свою историю нашему телеканалу. Сейчас женщина от комментариев отказывается, чтобы лишний раз не напомнить преследователю о себе. Другие жертвы сталкера, а их, по подсчетам Екатерины, не меньше шести, тоже предпочитают молчать.

«Он использует все возможные способы для того, чтобы фиксироваться. И продолжать осуществлять какое-то действие над человеком, в которого он был влюблен и получил отказ. Или который был для него недоброжелателем, где-то его обидел», — отметила клинический психолог Жанна Гермер.

По словам женщин, Валерий винит их в своей инвалидности. Убежден: они якобы бросили его в трудный момент. Сейчас ему 43 года. При этом, по данным журналистов, на учете у психиатра мужчина не состоит и в ходе экспертизы был признан вменяемым. Журналисты попытались найти его по адресам, которые он сам указывал жертвам — безуспешно.

«А мы уверены, что он в действительности не закажет какого-нибудь маргинала, который подойдет ко мне, а мне как бы через неделю рожать, или к моему ребенку, и что-то не сделает? Я опасаюсь только за это», — поделилась Екатерина.

Важно, что угрозы во время действия подписки о невыезде — прямое нарушение ее условий. А значит, служит основанием для ужесточения меры. Екатерина же ждет первого судебного заседания как единственной надежды на безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.