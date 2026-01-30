Минобрнауки опровергло сообщения о переходе вузов на новую систему образования

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В январе пилотная программа была расширена до 17 учебных заведений.

Реформа высшего образования в России — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опровергло информацию о массовом переходе высших учебных заведений страны на обновленную систему образования в 2026 году. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки подчеркнули, что «массового перехода университетов в 2026 году к обновленной системе российского высшего образования не будет, а появившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что речь идет не о всеобщей реформе, а о поэтапной работе в рамках ранее запущенного эксперимента.

Как уточнили в министерстве, с 2023 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина реализуется пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. В январе 2026 года по решению главы государства проект был продлен до 2029/30 учебного года и расширен с шести до 17 участников.

В Минобрнауки также обратили внимание, что студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, смогут без ограничений завершить обучение по выбранным направлениям. Их дипломы сохранят юридическую силу и в дальнейшем будут признаваться документами о высшем образовании.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева 29 января заявила, что с 1 сентября 2026 года в России планируется отказ от системы «бакалавр» и «магистр» с переходом на базовое и специализированное высшее образование. По ее словам, такие изменения не являются резкими и готовились в стране на протяжении нескольких лет.

