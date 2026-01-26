«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ

Вирусолог Компанец: вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ

Симптомы заражения вирусом Нипах не имеют специфических признаков и во многом повторяют клиническую картину обычной респираторной инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По словам специалиста, клиническая картина заболевания не дает возможности заподозрить именно этот вирус без лабораторных исследований.

«Типичных только для этого заболевания симптомов нет. Оно будет протекать точно так же, как любая вирусная инфекция. То есть может заболеть голова, подняться температура, может заболеть горло, может появиться кашель. Все как при обычной ОРВИ», — пояснила вирусолог.

Эксперт подчеркнула, что подтвердить диагноз можно исключительно с помощью анализов, поэтому при появлении первых признаков недомогания важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью. Ранняя диагностика, по ее словам, играет ключевую роль в предотвращении тяжелых последствий.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию под контролем. В ведомстве отметили, что на территории РФ случаи заражения вирусом Нипах не зафиксированы. Также подчеркивается, что в стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики.

Кроме того, на пунктах пропуска через государственную границу продолжает работать автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций внутри страны.

