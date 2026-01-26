«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Клиническая картина не дает врачам очевидных подсказок.

Как отличить вирус Нипах от обычной простуды

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вирусолог Компанец: вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ

Симптомы заражения вирусом Нипах не имеют специфических признаков и во многом повторяют клиническую картину обычной респираторной инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По словам специалиста, клиническая картина заболевания не дает возможности заподозрить именно этот вирус без лабораторных исследований.

«Типичных только для этого заболевания симптомов нет. Оно будет протекать точно так же, как любая вирусная инфекция. То есть может заболеть голова, подняться температура, может заболеть горло, может появиться кашель. Все как при обычной ОРВИ», — пояснила вирусолог.

Эксперт подчеркнула, что подтвердить диагноз можно исключительно с помощью анализов, поэтому при появлении первых признаков недомогания важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью. Ранняя диагностика, по ее словам, играет ключевую роль в предотвращении тяжелых последствий.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию под контролем. В ведомстве отметили, что на территории РФ случаи заражения вирусом Нипах не зафиксированы. Также подчеркивается, что в стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики.

Кроме того, на пунктах пропуска через государственную границу продолжает работать автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций внутри страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР
19:21
«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов
19:15
«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы
19:06
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
19:01
Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе
18:55
В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026