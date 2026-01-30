Городские в деревне: стоит ли покупать 100-летний загородный дом

В России растет спрос на покупку частных домов в деревнях

Ну а обычная — рыночная ипотека — из-за высоких ставок для многих по-прежнему недоступна. Ситуация, которая сложилась на рынке недвижимости, породила новый тренд. Вместо городских квартир россияне массово скупают старые избы. Постоянную гонку по карьерной лестнице меняют на сельское уединение и покой. Подробности в материале корреспондента «Известий» Алексея Хасянова.

В поселке Песочный под Петербургом эта усадьба — местная достопримечательность. Деревянная постройка встречает свое 116-летие вместе с новыми жильцами. Художница Анна Калач организовала здесь мастерскую. Приусадебный участок тоже превратился в поле для творчества.

«Я работаю с воском. Выношу его на улицу, и он очень быстро затвердевает. Это очень удобно, на природе, на земле быть художником. Ну и, конечно, это такая уединенная история, что никаких нет соседей», — сказала художница Анна Калач.

Анна арендовала дом по эксклюзивной цене, которую не раскрывает. Говорит, по деньгам вышло как снимать комнату в петербургской коммуналке. А вот дрова — отдельная статья расходов. Из соображений пожарной безопасности огонь разводят только в дневное время.

Помимо обогрева, печь придает мастерской уют. В перерывах между творчеством в нее подбрасывают дрова. Главное городскому жителю — это не обжечься.

Расходы на аренду художница воспринимает как инвестицию не только в свое творчество, но и нервную систему.

«Хотела снять на лето дачу. Сниму на лето, думаю, чтобы успокоиться. Был какой-то кризисный период. И так успокоилось на два года. Лето растянулось на два года», — добавила Анна Калач.

Психологи предупреждают: бегство в деревню от самих себя может вызвать у городского жителя новое эмоциональное выгорание.

«Думая о том, что деревенская жизнь — это прекрасно и легко, многие сталкиваются с разочарованием и не находят этой легкости. Потому что это довольно сложный труд и физический труд. Как альтернатива умственному труду, я думаю, это будет востребовано», — сказала психолог, кандидат социологических наук Анна Павлинчук.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают спрос на частные дома. Так, по данным ЦИАН, во втором полугодии 2025 года только в Петербурге и его окрестностях было продано 3700 жилых строений. Это на девять процентов больше, чем годом ранее. Домик в деревне сегодня — это серьезное денежное вложение.

«Выбор из полноценных (круглогодичных и готовых к проживанию) домов начинается с суммы в 6,4 миллиона рублей (т.е. с этой суммой можно иметь пусть и небогатый, но выбор). Из любых домов можно получить минимальный выбор, имея в своем распоряжении 3,4 миллиона рублей», — заявил главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.

Супруги Даниловы купили столетний дом в Тверской области за 650 тысяч рублей. За эти деньги они получили абсолютно ветхую постройку и море эмоций от общения с живой природой. Говорят, что выбирали исключительно сердцем.

«Когда мы подъехали к этому дому, когда я его увидела, дар речи я потеряла. Потому что моя слабость, моя и супруга, это наличники. А там невероятные оказались наличники. И, выходя из машины, я провалилась в канаву. Поняла, что это то место, где я останусь», — сказала собственница дома в Тверской области Алеся Данилова.

О своих деревенских открытиях городские рассказывают в соцсетях. Там можно увидеть и процесс выпечки хлеба, и найденную под полом икону, и трогательную дружбу с семейством аистов. Но прежде был долгий и утомительный ремонт. Семь слоев обоев снимали в несколько заездов.

Семья Даниловых подсчитала: на завершение ремонта потребуется дополнительно семь миллионов рублей. Получается, покупка дома за 650 тысяч — вовсе не способ сэкономить, а скорее увлекательный эксперимент.

