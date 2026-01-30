Видят цель, не видят препятствий: 4,5 тысячи финнов въехали в Россию в 2025 году

Власти соседней страны приняли решение о полной блокировке всех контрольно-пропускных пунктов еще в ноябре 2023-го.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Roni Rekomaa

Более 4,5 тысячи финнов въехали в РФ в 2025 году, несмотря на закрытие границы

Более 4,5 тысячи граждан Финляндии посетили Россию по итогам 2025 года, несмотря на действующее распоряжение финских властей о закрытии пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно статистическим данным, суммарно за прошлый год Россию посетили 4572 жителя соседнего государства. Примечательно, что наиболее популярным способом пересечения государственной границы стал пеший переход — таким образом в страну попали 2038 человек.

Еще 1826 финнов предпочли использовать личные автомобили, 703 путешественника прибыли на самолетах, а четверо выбрали водный путь. Цели визитов распределились почти поровну: более 1,7 тысячи поездок носили частный характер, 1279 иностранцев указали туризм, а деловые вопросы привели в Россию еще 1241 человека.

Власти Финляндии приняли решение о полной блокировке всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией еще в ноябре 2023 года. Правительство обосновало такие жесткие меры якобы организованным наплывом просителей убежища. Хельсинки обвинили Москву в намеренном создании условий для миграционного кризиса.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России назвали подобные заявления абсолютной дезинформацией и очередным проявлением политики двойных стандартов стран коллективного Запада.

При этом сами граждане Финляндии выражали желание открыть границу с Россией из-за экономических потерь (дешевый бензин, туризм, торговля).

