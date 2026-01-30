Названа причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура

|
Диана Кулманакова
За годы карьеры он принял участие почти в 50 кинопроектах, включая сериалы «СашаТаня» и «Реальные пацаны».

Из-за чего умер актер Андрей Бур

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», 2016-2019г.

Актер из «Полицейского с Рублевки» Андрей Бур умер из-за оторвавшегося тромба

Российский актер Андрей Бур скоропостижно скончался в возрасте 46 лет из-за проблем с кровеносной системой. Об этом сообщило издание aif.ru.

Как стало известно от Олега, брата покойного, причиной внезапного летального исхода стал оторвавшийся тромб. Это подтвердили врачи.

Умер Андрей 16 января. Однако о случившемся общественность узнала почти через две недели.

После того как Олег обнаружил тело брата, его перевезли в судебный морг для проведения необходимых экспертиз.

Церемония прощания с талантливым артистом состоялась спустя несколько дней, 20 января.

Андрей Бур, чья настоящая фамилия Бурычев, родился в Москве в октябре 1979 года. За годы карьеры он принял участие почти в 50 кинопроектах.

Хотя в большинстве случаев актеру доставались эпизодические персонажи, он запомнился зрителям по ролям в таких хитовых сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «СашаТаня» и «Реальные пацаны».

Его творческий путь начался в театральной школе «Образ», а экранный дебют состоялся в 2014 году в ленте «Дело Батагами», где он предстал в образе байкера.

