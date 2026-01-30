В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Ранее обманутая жена активно рассказывала в соцсетях об измене супруга.

Как отомстить мужу за измену

Фото: 5-tv.ru

В Китае женщину по решению суда обязали в течение 15 дней публично извиняться перед своим мужем и его любовницей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Обманутая супруга обнаружила факт предательства и выбрала весьма специфический метод возмездия. Вместо развода она начала активную кампанию в социальных сетях, размещая саркастические посты о личной жизни мужа.

Женщина не просто рассказала широкой общественности о факте измены, но и детализировала свои обвинения. Она указала конкретное место работы супруга и раскрыла множество нюансов, касающихся частной жизни его новой избранницы.

Подобное поведение женщина посчитала справедливым наказанием за разрушенную семью. Однако мужчина не стал терпеть интернет-травлю и обратился за защитой своих интересов в судебные органы.

Юристы сочли действия супруги нарушением прав на неприкосновенность репутации. Теперь обманутая жена должна ежедневно публиковать покаянные тексты. Их содержание будет проходить обязательную цензуру со стороны судебных приставов, чтобы гарантировать искренность формулировок в адрес истцов.

Несмотря на судебную победу мужа, огласка инцидента привела к неожиданным последствиям для всех участников любовного треугольника. История мгновенно разлетелась по соцсетям, став вирусной. Это вынудило руководство компании, где трудоустроен супруг, отстранить его от выполнения служебных обязанностей на время разбирательств.

