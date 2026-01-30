Градус падает: в 2025 году спрос на пиво сократился на 16,7%

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

При этом интерес к безалкогольным версиям напитков продолжает расти.

Почему в России падает спрос на пиво

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

РИА Новости: продажи пива в России резко просели за год

Розничный рынок пива в России по итогам 2025 года показал существенное снижение. Объем продаж классического пива сократился почти на пятую часть и составил чуть более 607 миллионов декалитров, что на 16,7% меньше показателей предыдущего года. Реализация пивных напитков также ушла в минус — снижение составило 8,3%, до 95,5 миллиона декалитров. Такие данные приводятся в статистике Росалкогольтабакконтроля, на которую ссылается РИА Новости.

В совокупности продажи пива и пивных напитков уменьшились на 15,7%, опустившись до отметки 702,6 миллиона декалитров. При этом сегмент альтернативных напитков продемонстрировал противоположную динамику: сидр, пуар и медовуха показали рост примерно на 5%, достигнув объема 13 миллиона декалитров.

Производственные показатели также оказались ниже прошлогодних. За 2025 год в стране было выпущено около 901 миллионов декалитров пива и пивных напитков — это на 0,8% меньше, чем годом ранее. Зато выпуск сидра, пуара и медовухи вырос сразу на 23%, до 17,7 миллиона декалитров.

На фоне общего спада интереса к алкоголю аналитики фиксируют стремительный рост популярности безалкогольных аналогов. Согласно исследованию одного из сервисов продажи продуктов онлайн, в декабре 2025 года продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — вдвое. Эксперты, сравнившие данные за последние недели декабря 2024 и 2025 годов, пришли к выводу, что все больше россиян сознательно выбирают напитки без градуса.

