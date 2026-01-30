Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым

Актера Андрея Бура нашла мертвым младшая дочь

Актер Андрей Бур, известный зрителям по ролям в популярных телесериалах, до последних дней поддерживал постоянный контакт с младшей дочерью. Как рассказал его брат Олег, резкая пауза в общении стала первым тревожным сигналом для семьи. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru.

По словам родственника, артист всегда выходил на связь, поэтому исчезновение из мессенджеров и отсутствие звонков 14 января сразу насторожило близких. Дочь Андрея вместе с мужем отправилась к нему домой, однако дверь никто не открыл. Тогда они приняли решение вызвать экстренные службы.

«Она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно», — вспоминал брат актера.

Другой родственник, Александр, добавил, что буквально за несколько дней до трагедии Андрей гостил у семьи на новогодних каникулах. Последняя встреча была 6 января, и ничто не предвещало беды. Спустя десять дней актера не стало, что стало тяжелым ударом для всех, кто его знал.

Александр также рассказал, что тело Андрея Бура направили в Лефортовский морг, где проводили вскрытие. Родственники признались, что до сих пор не могут прийти в себя после случившегося.

«Мы сами находимся в шоке, ему еще жить бы да жить», — отметил он.

Андрей Бурычев родился 25 октября 1979 года в Москве. За годы работы он снялся во множестве телевизионных проектов, чаще всего появляясь в эпизодах, но запомнился зрителям участием в таких сериалах, как «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «Мент в законе», «СашаТаня» и «Ивановы-Ивановы».

