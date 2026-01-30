Директора интерната в Прокопьевске отстранили от работы после смерти пациентов

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову, где в январе умерли девять человек. Об этом он сообщил журналистам, его слова привело агентство РИА Новости.

«Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», — сказал Середюк.

Также стало известно об отстранении от работы более 20 сотрудников учреждения. Среди них — санитарки, сестры-хозяйки, сотрудники столовой и медицинские работники. Об этом сообщила ТАСС работница учреждения, пожелавшая остаться анонимной.

Она отметила, что руководство интерната запрещает им говорить о проблемах внутри учреждения и отстраняет несогласных от работы под разными предлогами.

Известно, что прокуратура региона также организовала проверку всех расположенных на его территории 13 местных домов-интернатов для людей, имеющих психические расстройства.

В прокопьевском интернате в Кемеровской области в январе этого года умерли девять человек. В учреждении была зафиксировали вспышку гриппа типа А, после чего десятки подопечных попали в больницы. Большинство умерших — люди пожилого возраста люди с хроническими заболеваниями. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы диагнозы умерших в интернате в Прокопьевске пациентов. За январь в данном учреждение остановились сердца девяти пациентов в возрасте от 19 до 79 лет.

