Менять по сезонам? Эксперты опровергли популярный миф о моторном масле

Замена моторного масла по сезонам перестала быть актуальной

Распространенное убеждение водителей о том, что моторное масло следует обновлять два раза в год, — миф. Подробнее об этом в беседе с Lenta.ru рассказали практикующие автомеханики.

Перед зимой некоторые автомобилисты привыкли заливать «зимний» вариант моторного масла, а с приходом тепла переходят на «летний». Многие уверены, что такая схема помогает продлить ресурс двигателя.

Однако эксперты пояснили, что подобная рекомендация была актуальна несколько десятилетий назад, в период СССР. В те годы на рынке действительно присутствовали строго сезонные масла. Так, одни составы предназначались для эксплуатации при положительных температурах, другие — для работы в условиях умеренных морозов. Однако все они изготавливались на минеральной основе, а синтетические масла практически не выпускались для обычных автомобилистов. Минеральные продукты обладали узким температурным диапазоном и быстро теряли свойства при сильном охлаждении или нагреве, что и делало сезонную замену необходимостью.

Ситуация в настоящее время кардинально изменилась. Минеральные масла практически пропали из свободной продажи. Они уступили место синтетическим и полусинтетическим аналогам. Современные масла производят с использованием стабильных базовых компонентов и пакета присадок, благодаря чему сохраняются рабочие характеристики в широком диапазоне температур.

Такие составы подходят для круглогодичной эксплуатации в большинстве регионов России, в том числе территории с суровым климатом. При выборе масла специалисты порекомендовали ориентироваться прежде всего на требования автопроизводителя, которые указаны в инструкции по эксплуатации или на официальных ресурсах бренда.

Необходимость в специализированных «зимних» маслах сохранилась лишь в регионах с экстремальными морозами, где температура регулярно опускается ниже минус 35 градусов, например в Якутии. В таких условиях стандартные масла могут заметно густеть, что влияет на запуск двигателя. В средней полосе России, где продолжительные сильные морозы случаются редко, использование особых зимних составов не требуется.

Автомеханики сошлись во мнении, что рекомендация менять масло строго по сезонам утратила актуальность для подавляющего большинства автомобилистов. Гораздо важнее в данный момент соблюдать интервалы технического обслуживания, использовать масла с допусками производителя и не забывать о своевременной замене фильтров.

