В России могут утвердить новые цвета для автомобильных номеров

В России могут расширить палитру цветных автомобильных номеров. К имеющимся четырем предлагают добавить еще два.

Зеленые планируют использовать для электрокаров, а бирюзовые — для беспилотных. Авторы инициативы считают, что это упростит работу ГИБДД и повысит безопасность движения.

Практика цветных номеров широко используется по всему миру. В том числе в Китае и Белоруссии. Сейчас в нашей стране действуют красные дипломатические номера, синие полицейские, желтые — у такси, а также черные — машин министерства обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России будут по-новому вычислять нарушителей на дорогах. Как выяснили «Известия», в этом помогут комплексы видеофиксации, которые способны работать даже при движении патрульной машины. Система автоматически выявляет превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование знака «стоп», движение по обочине.

Кроме того, устройства смогут обнаружить в потоке транспорт, находящийся в розыске, и водителей, лишенных прав.

