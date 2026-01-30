Более 92 тысяч браков зарегистрировали в столице в 2025 году

Более 92 тысяч браков заключили в Москве за 2025 год. Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

За последние десять лет 2025 год стал одним из рекордсменов по количеству созданных семей. Первое место в этом рейтинге занимает 2022-й, тогда брак зарегистрировали более ста тысяч пар. На втором обосновался 2015 год, тогда обменялись кольцами свыше 99 тысяч возлюбленных. Третье место занял 2025-й с более чем 92 тысячами свадеб.

Чаще всего браки в столице заключали 26-летние мужчины и 25-летние женщины. Самым популярным числом любого из месяцев ушедшего года стало 25-е. Его выбрали около 9,4 тысячи пар. Абсолютным рекордсменом по количеству свадеб в прошлом году стало 25 июля. В этот день в Москве узаконили свои отношения 1144 пары.

Почти 44 тысячи возлюбленных выбрали для создания семьи традиционные дворцы бракосочетания. Однако у жителей столицы есть и альтернативные варианты. Всего в городе доступно для проведения торжественной церемонии более 60 площадок, в том числе и станция метро «Маяковская», музеи, усадьбы и рестораны.

