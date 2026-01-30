Парные кольца и цветы на кровати: Робби и Элорди подогревают слухи о романе

The Guardian: Марго Робби подарила Джейкобу Элорди парное кольцо

Актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди устроили публичную демонстрацию чувств в рамках продвижения фильма «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исполнители главных ролей обзавелись парными кольцами, украшенными изображениями обнимающихся скелетов и гравировкой с цитатой из книги о единстве их душ. Подобное поведение вызвало жаркие споры среди фанатов и критиков, которые заподозрили артистов в намеренном создании образа влюбленной пары для привлечения внимания к проекту.

Стратегия продвижения картины включает в себя не только украшения, но и весьма личные признания в интервью. В начале года Робби заявила, что присутствие Элорди на съемочной площадке было для нее жизненно важным. Без него она чувствовала себя потерянной, словно ребенок без любимого одеяла.

В ответ Джейкоб публично говорил об их «взаимной одержимости». Также актриса делилась историей о том, как коллега наполнил ее комнату розами в День святого Валентина в прошлом году. Этот поступок навел Робби на мысли о том, что он идеальный романтический партнер.

Наблюдатели отмечают, что такая игра в влюбленных выглядит натянутой. Особенно, если брать во внимание факт того, что Марго Робби замужем за продюсером фильма Томом Акерли и недавно стала матерью.

Критики сравнивают этот маркетинговый ход с рекламной кампанией мюзикла «Злая», где Ариана Гранде и Синтия Эриво демонстрировали чрезмерную эмоциональную близость. Эксперты задаются вопросом, не становится ли имитация личных отношений обязательным условием для кассового успеха современных фильмов.

Существует опасение, что аудитории навязывают парасоциальные связи (односторонняя эмоциональная связь, при которой человек чувствует близость с тем, кто о нем лично не знает) с актерами, заставляя верить в реальность экранных чувств.

Несмотря на надежды создателей превратить «Грозовой перевал» в культурный феномен уровня «Барби», эксперты призывают зрителей сохранять здравый смысл и отличать игру на публику от реальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.