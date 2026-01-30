Голь на выдумки хитра: итальянские ювелиры убирают золото из украшений

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Мастера создают более минималистичные дизайны, чтобы избежать использования подорожавшего металла.

Почему итальянские ювелиры отказываются от золота

Фото: 5-tv.ru

Итальянские ювелиры отказываются от золота из-за его дороговизны

В итальянских ювелирных мастерских обнаружилась тенденция к созданию более строгих и минималистичных дизайнов украшений. Но причины у этого отнюдь не эстетические, а экономические, пишет Reuters.

Ювелиры пытаются сократить содержание золота, которое рекордно выросло в цене. Стоимость металла достигла исключительно высокого уровня, увеличившись примерно до 5600 долларов (свыше 424 тысяч рублей. — Прим. ред.) за унцию. В ответ мастера-создатели украшений, стали разрабатывать более дешевые изделия — от кулонов до обручальных колец.

По словам четырех независимых итальянских ювелиров, у которых авторы публикации взяли интервью, они ставят задачу сберечь размер изделия, при этом вдвое уменьшив его вес. Подорожание золота ударило не только по мелким ремесленникам, но и по именитым брендам.

Сесиль Кабанис, финансовый руководитель компании Moët Hennessy — Louis Vuitton, заявил ранее, что цена на золото негативно повлияла на производство часов и ювелирных изделий, затронув даже таких крупных игроков на рынке, как Bulgari и Tiffany.

