«Просто люблю»: стало известно, за кого вышла замуж певица Елка

Певица Елка вышла замуж за украинского артиста Рождена Ануси

Певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, вышла замуж за певца Рождена Ануси. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на источник.

Накануне исполнительница хита «Прованс» опубликовала видео, в котором показала обручальное кольцо.

«Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все», — написала певица.

Избранник певицы, Рожден Ануси, родом с Украины. Ранее он искал любовь на шоу «Холостяк» и участвовал в проекте «Голос страны», где дошел до финала. Известно, что новоиспеченные супруги живут в Москве, их часто видят в ресторанах и на улицах столицы. По словам источника, Иванцив и Ануси вместе уже несколько лет.

В последние годы певица редко делилась подробностями частной жизни. Известно, что ранее Иванцив состояла в отношениях с музыкантом Василием Крайняем, однако этот роман давно завершился, еще до ее известности.

Позднее Елка была замужем за своим администратором Сергеем Астаховым. Пара предпочитала закрытый образ жизни и не афишировала семейные дела. Со временем Астахов полностью исчез из публичного поля, а сама певица избегала комментариев о расставании.

