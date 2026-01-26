Купидон из мира моды: стало известно, кто свел Агату Муцениеце и Петра Дрангу

StarHit.ru: Агату Муцениеце и Петра Дрангу познакомила модельер Шиповская

Актрису Агату Муцениеце и аккордеониста Петра Дрангу познакомила их общая приятельница, дизайнер Олеся Шиповская. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Оказалось, что именно благодаря инициативе модельера пара смогла создать семью.

Прошлый год для актрисы стал по-настоящему судьбоносным. Она не только приняла предложение руки и сердца, и вышла замуж за музыканта, но и родила дочь, которая стала для нее третьим ребенком.

Многие поклонники не верили во внезапный роман звезд. Однако роль Шиповской в их встрече подтвердилась.

Ранее семейная идиллия Муцениеце дополнилась и важной победой. Ей наконец удалось наладить контакт со старшим сыном Тимофеем. Мальчик проживал с отцом, актером Павлом Прилучным, несмотря на решение суда. Сейчас конфликт сошел на нет, и оба ребенка от этого брака, Тимофей и Мия, активно помогают матери заботиться о новорожденной сестре.

