Одно из самых тяжелых испытаний: Гагарина рассказала о дружбе с сыном

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Певица объяснила, почему в публичных интервью предпочитает уходить от острых тем и не идти на откровенные признания.



Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Полина Гагарина не дает откровенные интервью из-за беспокойства о семье

Певица Полина Гагарина призналась, что самым близким человеком в ее жизни сегодня остается сын. Об этом артистка рассказала в шоу журналистки Ксении Собчак, рассуждая о том, почему предпочитает быть осторожной в откровенных интервью и не выносить личные переживания на публику.

«Ему исполнилось 18, и он мой ближайший друг», — сказала Гагарина о своем сыне.

Певица объяснила, что именно забота о детях заставляет ее тщательно фильтровать ответы на острые вопросы. По ее словам, она умеет «сглаживать углы» и думать наперед, потому что понимает, как публичные обсуждения отражаются не только на ней самой, но и на жизни ее семьи. Гагарина призналась, что внимательно следит за реакцией близких на интервью и комментарии в сети.

Артистка рассказала, что сын болезненно реагирует на критику в ее адрес: он не просто переживает, а злится и не понимает, почему в публичном пространстве о матери говорят резкие или несправедливые вещи. По словам Гагариной, видеть, как собственный ребенок страдает из-за чужих слов — одно из самых тяжелых испытаний, и именно это удерживает ее от чрезмерной откровенности.

