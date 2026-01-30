Иран планирует внести ВС ЕС в список «террористических организаций»

Иран намерен внести вооруженные силы стран-членов Европейского союза (ЕС) в список террористических организаций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на публикацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В четверг, 29 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X заявила, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Теперь Иран планирует принять ответные меры.

«Следовательно, последствия лягут на европейские страны, которые предприняли подобные меры», — написал Али Лариджани в социальной сети X.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что включение КСИР в список террористических организаций является «стратегической ошибкой» ЕС. По его словам, что Европа, в отличие от других стран, не пытается урегулировать ситуацию в Иране, напротив, она «занята разжиганием огня». Теперь Иран планирует принять ответные меры.

