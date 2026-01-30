Иран планирует внести ВС ЕС в список «террористических организаций»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Меры намерены принять в связи с включением Корпуса стражей исламской революции в аналогичный список.

Иран включит ВС ЕС в список террористических организаций

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иран намерен внести вооруженные силы стран-членов Европейского союза (ЕС) в список террористических организаций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на публикацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В четверг, 29 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X заявила, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Теперь Иран планирует принять ответные меры.

«Следовательно, последствия лягут на европейские страны, которые предприняли подобные меры», — написал Али Лариджани в социальной сети X.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что включение КСИР в список террористических организаций является «стратегической ошибкой» ЕС. По его словам, что Европа, в отличие от других стран, не пытается урегулировать ситуацию в Иране, напротив, она «занята разжиганием огня». Теперь Иран планирует принять ответные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американским военнослужащим посоветовали быть готовыми к тяжелым последствиям в случае новой агрессии со стороны США против Ирана. Любые враждебные шаги Вашингтона в отношении ближневосточной республики могут обернуться серьезной угрозой для находящихся в регионе американских военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

20:39
Иран планирует внести ВС ЕС в список «террористических организаций»
20:38
В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США
20:33
NYT: Российские военные успешно используют бреши в обороне ВСУ
20:30
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года
20:28
В Финляндии ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
20:13
«Ему бы понравилось»: Полина Гагарина о том, как Цой мог воспринять ее «Кукушку»

Сейчас читают

«Конечно, пою»: Полина Гагарина о выступлениях под фонограмму
«Просто люблю»: стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026