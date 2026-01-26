«Попрощайтесь с семьями»: в Иране дали совет американским военным

Иранский депутат Азизи посоветовал солдатам США попрощаться с семьями

Американским военнослужащим посоветовали быть готовыми к тяжелым последствиям в случае новой агрессии со стороны США против Ирана. Об этом 26 января заявил в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего заблуждающегося президента, то их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи.

По его словам, любые враждебные шаги Вашингтона в отношении ближневосточной республики могут обернуться серьезной угрозой для находящихся в регионе американских военных.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп призвал Иран найти новое правительство на фоне недавних массовых протестов по всей стране. По мнению Трампа, власти страны должны «надлежаще» управлять страной и привел себя в качестве примера.

До этого Трамп заявил, что его никто не убеждал отказаться от нанесения ударов по Ирану, и это решение он принял полностью самостоятельно.

