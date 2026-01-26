«Попрощайтесь с семьями»: в Иране дали совет американским военным
Так парламентарий предостерег Вашингтон от враждебных шагов в отношении Тегерана.
Фото: 5-tv.ru
Иранский депутат Азизи посоветовал солдатам США попрощаться с семьями
Американским военнослужащим посоветовали быть готовыми к тяжелым последствиям в случае новой агрессии со стороны США против Ирана. Об этом 26 января заявил в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Эбрахим Азизи.
«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего заблуждающегося президента, то их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи.
По его словам, любые враждебные шаги Вашингтона в отношении ближневосточной республики могут обернуться серьезной угрозой для находящихся в регионе американских военных.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп призвал Иран найти новое правительство на фоне недавних массовых протестов по всей стране. По мнению Трампа, власти страны должны «надлежаще» управлять страной и привел себя в качестве примера.
До этого Трамп заявил, что его никто не убеждал отказаться от нанесения ударов по Ирану, и это решение он принял полностью самостоятельно.
