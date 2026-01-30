Могу купить три шубы: Полина Гагарина в состоянии потратить десять миллионов на шоппинг

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Певица призналась, что деньги давно перестали быть для нее самоцелью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Полина Гагарина может потратить десять миллионов на шоппинг

Певица Полина Гагарина призналась, что сегодня может позволить себе очень дорогой шопинг — речь идет о суммах до десяти миллионов рублей. Об этом певица рассказала в шоу журналистки Ксении Собчак, подчеркнув, что финансовые возможности давно перестали быть для нее самоцелью и поводом для бездумных трат.

«Нет такого, что я пошла и купила себе три шубы. Я могу себе позволить, но нет у этого смысла», — отметила артистка.

По словам Гагариной, она готова вкладываться в вещи, которые со временем только растут в цене. Прежде всего это касается верхней одежды и пиджаков от премиальных брендов. Такие покупки она рассматривает как долгосрочные вложения, которые со временем могут превратиться в винтаж.

При этом певица подчеркнула, что переплачивать за базовые предметы гардероба она не считает разумным. Сегодня, по ее мнению, есть огромный выбор качественной одежды, которую можно приобрести без переплаты за бренд.

