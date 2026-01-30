В Пермском крае произошло ДТП с участием машины медиков — есть погибшие

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Среди погибших — пациенты.

Погибшие в ДТП с машиной медиков в Пермском крае

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Четыре человека погибли в ДТП с машиной медиков на трассе в Пермском крае

В Пермском крае на трассе в результате ДТП с участием машины медиков погибли четыре человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с машиной медиков на трассе в Пермском крае», — сказал собеседник.

Известно, что среди погибших — водитель и три пациента, еще двоих пострадавших доставили в больницу. Авария произошла в районе деревни Степанова, на 122 километре автодороги «Карагай — Кудымкар». Подробности ДТП еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной пропажи семьи Усольцевых мог стать несчастный случай. Поисковики считают, что решающую роль сыграли суровые природные условия, а не чье-то вмешательство. Горная местность часто вводит в заблуждение: выходя в путь при ясном небе, человек может буквально за несколько часов оказаться в условиях, к которым невозможно подготовиться заранее. Поиски семьи возобновились утром 30 января.

