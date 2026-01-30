Женщины старшего возраста «исчезают» из числа ведущих на «Би-би-си»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Заметное несоответствие в количестве телеведущих старше 60 лет было обнаружено в ходе проверки.

Почему на телеканале Би-би-си мало женщин-ведущих

Фото: Zuma\TASS

Guardian: женщины старшего возраста «исчезают» из числа ведущих на «Би-би-си»

Женщины-телеведущие старшего возраста исчезают из эфира телеканала «Би-би-си», в то время как мужчины старшего возраста остаются в кадре и приобретают больший авторитет. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«В то время как пожилые мужчины, как считается, приобретают все больший авторитет, пожилым женщинам приходится либо продолжать выглядеть моложе, либо развивать в себе «особые черты характера», — говорится в материале издания.

Заметное несоответствие в количестве ведущих старше 60 лет было обнаружено в ходе проверки. По информации издания, в новостной службе «Би-би-си» работает 31 мужчина и 16 женщин-ведущих. Кроме того, в отделе, занимающемся созданием программ, ведущих мужчин старше 60 лет больше, чем женщин, почти в четыре раза. Среди ведущих в возрасте старше 50 лет мужчин 394, а женщин 237.

«Несоответствие было „еще более очевидным“ среди сотрудников старше 70 лет. В трех подразделениях было 57 мужчин старше 70 лет и всего 11 женщин», — отмечается в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пенсионерам старше 80 лет в России удвоят фиксированные выплаты с 1 февраля. Размер стандартной фиксированной выплаты в России с января 2026 года вырос на 7,6%, достигнув отметки в 9 584,69 рубля. Существенное увеличение выплат связано с плановым пересмотром фиксированной части пособия. По закону она удваивается при достижении человеком столь почтенного возраста.

